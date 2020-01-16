الخميس 16 يناير 2020 19:33
وفاة الفنانة المصرية ماجدة عن عمر ناهز 89 عاما
توفيت الفنانة المصرية الشهيرة ماجدة الصباحي الخميس، عن عمر ناهز 89 عاما.
وأكدت غادة نافع ابنة الفنانة الراحلة، صحة خبر وفاة والدتها، بحسب وسائل إعلام مصرية.
وتعد ماجدة من أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، واشتهرت بتقديم أفلام عديدة متنوعة، صُنف عدد منها في قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.
وتعد أفلام "جميلة بوحيرد"، و"العمر لحظة"، و"أين عمري"، و"الحقيقة العارية" من أبرز أعمال الفنانة التي ولدت في 6 مايو/ أيار 1931.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات