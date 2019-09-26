الخميس 26 سبتمبر 2019 17:36
وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق شيراك عن 86 عاما
توفي الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك صباح الخميس عن 86 عاما.
التفاصيل
- أسرة شيراك قالت إن الرئيس الأسبق لفرنسا توفي صباح الخميس وسط أسرته.
- قاد شيراك فرنسا من عام 1995 إلى عام 2007.
- وقطعت الجمعية الوطنية بالبرلمان الفرنسي جلستها ليقف الأعضاء دقيقة حدادا.
- وهيمن شيراك، ثاني أطول رؤساء فرنسا بقاء في المنصب، على الحياة السياسية في البلاد لعقود.
- وعلى خطى الزعيم الفرنسي السابق شارل ديغول، سعى شيراك إلى تعزيز مكانة فرنسا كلاعب على الساحة العالمية.
- وأثار مشاعر الفخر الوطني بمعارضته للغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003.
- وفي عهده اعتمدت البلاد العملة الأوربية الموحدة وألغت الخدمة العسكرية الإلزامية.
- وخفض شيراك فترة الرئاسة من سبع سنوات إلى خمس.
- وبعد مغادرته المنصب عانى شيراك من مشاكل في الجهاز العصبي ونادرا ما كان يظهر علانية في سنواته الأخيرة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات