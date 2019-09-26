فرنسا
الخميس 26 سبتمبر 2019 17:36

وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق شيراك عن 86 عاما

الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك
الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك
رويترز
توفي الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك صباح الخميس عن 86 عاما.
التفاصيل
  • أسرة شيراك قالت إن الرئيس الأسبق لفرنسا توفي صباح الخميس وسط أسرته.
  • قاد شيراك فرنسا من عام 1995 إلى عام 2007.
  • وقطعت الجمعية الوطنية بالبرلمان الفرنسي جلستها ليقف الأعضاء دقيقة حدادا.
  • وهيمن شيراك، ثاني أطول رؤساء فرنسا بقاء في المنصب، على الحياة السياسية في البلاد لعقود.
  • وعلى خطى الزعيم الفرنسي السابق شارل ديغول، سعى شيراك إلى تعزيز مكانة فرنسا كلاعب على الساحة العالمية.
  • وأثار مشاعر الفخر الوطني بمعارضته للغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003.
  • وفي عهده اعتمدت البلاد العملة الأوربية الموحدة وألغت الخدمة العسكرية الإلزامية.
  • وخفض شيراك فترة الرئاسة من سبع سنوات إلى خمس.
  • وبعد مغادرته المنصب عانى شيراك من مشاكل في الجهاز العصبي ونادرا ما كان يظهر علانية في سنواته الأخيرة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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فرنسا
وفاة
جاك شيراك

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