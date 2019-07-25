تونس
الخميس 25 يوليو 2019 13:59

وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي
رويترز
أعلنت الرئاسة التونسية وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن عمر يناهز 92 عاما.

 

التفاصيل:
  • الرئاسة التونسية في بيان: الرئيس الباجي قايد السبسي توفي اليوم الخميس عن 92 عاما. 
  • البيان: سيتم الإعلان عن مراسم الدفن في وقت لاحق.
  • كان السبسي نقل إلى المستشفى العسكري الليلة الماضية.

نقل إلى المستشفى
  • تناقلت وسائل إعلام تونسية، مساء الأربعاء، النبأ،خبر نقل الرئيس السبسي إلى المستشفى مرة أخرى.
  • كانت هي المرة الثانية التي ينقل فيها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إلى المستشفى خلال شهر واحد.
  • قالت إذاعة موزاييك، واسعة الانتشار في تونس، إن السبسي نقل للمستشفى بعد طارئ صحي كما نشرت صحيفة الشروق الخبر ذاته.
  • حافظ قايد السبسي، ابن الرئيس، قال إن والده نقل للمستشفى العسكري إثر "توعك صحي طارئ ناتج عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية".
السبسي في المستشفى
  • كان السبسي نقل في حالة حرجة الشهر الماضي للمستشفى العسكري حيث قضى أسبوعا قبل الخروج بعد إعلان تعافيه، ولم يظهر بعد ذلك سوى في مناسبتين فقط.
  • مطلع يوليو/تموز الحالي، غادر السبسي البالغ من العمر 92 عاما المستشفى العسكري بعد تلقيه العلاج وتعافيه من وعكة صحية وصفتها رئاسة الجمهورية في بيانها بالحادة.
  • كان السبسي تعرض قبلها بأيام أيضا لوعكة أخرى"خفيفة" نقل على إثرها إلى المستشفى.
  • الإثنين الماضي، ظهر الرئيس التونسي، مع وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، في لقاء رسمي هو الأول منذ أكثر من أسبوعين.
  • في 5 يوليو/ تموز، وقّع السبسي عقب خروجه من المستشفى، أمرا رئاسيا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019.
  • كان من المنتظر، أن يتوجه السبسي بكلمة إلى الشعب التونسي، الخميس بمناسبة إحياء الذكرى الثانية والستين لإعلان الجمهورية.
الباجي قايد السبسي في المستشفى بسبب وعكة صحية-أول يوليو/ تموز
المصدر
وكالات
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