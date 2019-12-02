الاثنين 2 ديسمبر 2019 19:17
وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز عضو هيئة البيعة بالسعودية
أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان، توفي الإثنين عن عمر ناهز 88 عاما.
التفاصيل
- الأمير متعب (مواليد 1931)، وهو الابن رقم 17 للملك عبد العزيز آل سعود، وكان عضوا في هيئة البيعة المعنية باختيار الملك وولي العهد.
- وفق الوكالة، ستصلى الجنازة على الأمير الراحل بعد صلاة عشاء الثلاثاء بالمسجد الحرام، من دون تفاصيل أكثر.
#عاجل #الديوان_الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة العشاء ليوم غد الثلاثاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.#واس pic.twitter.com/d7xYmlbL6U— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 2, 2019
- وفق وسائل إعلام محلية: حصل الأمير متعب على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من الولايات المتحدة عام 1955، وشغل عدة مناصب، من بينها أمير مكة المكرمة، كما كان وزيرا للأشغال العامة والإسكان، والشؤون البلدية والقروية، والمياه والكهرباء، قبل أن يبتعد عن المناصب الرسمية عام 2009.
- الأمير متعب هو شقيق الأمير منصور بن عبد العزيز، أول وزير للدفاع في السعودية، والأمير مشعل بن عبد العزيز الذي توفي مؤخرا وكان رئيسا لهيئة البيعة.
- نجله الأكبر الأمير منصور يشغل حاليا منصب وزير دولة وعضو بمجلس الوزراء مستشار للملك سلمان.
- بوفاته بقي ستة فقط من أبناء الملك عبد العزيز.
- بالإضافة إلى الملك سلمان بقي من أبناء الملك عبد العزيز الأمراء: ممدوح وعبد الإله وأحمد ومقرن ومشهور.
المصدر
وكالات