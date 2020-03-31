فيروس كورونا
الثلاثاء 31 مارس 2020 23:37

وفاة أول دبلوماسي أمريكي بفيروس كورونا

مقر الخارجية الأمريكية
مقر الخارجية الأمريكية
غيتي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وفاة أول موظف بالوزارة نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ولم يحدد بومبيو كيفية انتقال العدوى بفيروس كورونا إلى الدبلوماسي الأمريكي، كما لم يكشف أي معلومات عن هويته.

والإثنين، أعلن مسؤولو القطاع الصحي في الخارجية الأمريكية، وفاة اثنين من الموظفين المحليين المعينين في سفارات أمريكية نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، لكنهم لم يحددوا الدولة التي وقعت فيها الوفاة.

وقال المسؤولون إنهم "يتتبعون 105 حالات مؤكد إصابتها بفيروس كورونا بين العاملين التابعين للوزارة والبالغ عددها 75 ألفا.

وأوضحوا أن من بين المصابين "75 خارج الولايات المتحدة، و30 في مكاتب وزارة الخارجية بالولايات المتحدة في تسع مدن".

ويبلغ عدد السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم 220 سفارة وقنصلية.

وسجلت الولايات المتحدة، حتى مساء الثلاثاء، أكثر من 176 ألفا و500 إصابة بفيروس كورونا، وما لا يقل عن 3 آلاف و400 وفاة.

المصدر
الأناضول
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فيروس كورونا
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وفاة
مايك بومبيو

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