أسرى فلسطينيون
الاثنين 21 مايو 2018 00:26

وفاة أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

نادي الأسير الفلسطيني قال إن المعتقل عزيز عويسات توفي بعد أن أصيب بجلطة نتيجة اعتداء مبرح عليه في سجن إيشل الإسرائيلي
وسائل التواصل الاجتماعي
قال نادي الأسير الفلسطيني إن فلسطينيا، اعتقله الاحتلال الإسرائيلي منذ أربع سنوات وحكم عليه بالسجن 30 عاما، توفي بعد إصابته بجلطة قبل عدة أيام، نتيجة اعتداء سلطات الاحتلال عليه.

وأضاف النادي في بيان له (الأحد): "الأسير المقدسي عزيز عويسات استشهد بعد أن أصيب بجلطة في معتقل عيادة الرملة في التاسع من مايو/أيار الجاري على إثرها نُقل لمستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي حيث اُستشهد مساء اليوم".

وحمّل نادي الأسير في بيانه "سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير عويسات (53 عاماً) حيث أبقت سلطات الاحتلال على اعتقاله رغم تيقنها من أنه وصل إلى مرحلة خطيرة".

ولم يصدر تعقيب من سلطات الاحتلال الإسرائيلية المختصة على وفاة المعتقل الفلسطيني.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية إن عويسات "أصيب بنزيف حاد وجلطة قلبية نتيجة الاعتداء المبرح والهمجي عليه من قبل قوات القمع في سجن ايشل" في الثاني من مايو/أيار الحالي.

وطالب عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين: "الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية بحيث تتوجه إلى السجون الإسرائيلية بشكل فوري للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الجريمة ورفع التوصيات للجهات المختصة لمحاسبة مرتكبيها".

المصدر
رويترز
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