بريطانيا
الاثنين 12 مارس 2018 17:46

وفاة أسطورة الكوميديا البريطاني كين دود بعد يومين من زواجه

الممثل الكوميدي البريطاني كين دود
الممثل الكوميدي البريطاني كين دود
غيتي
توفي الممثل الكوميدي البريطاني كين دود، عن عمر ناهز 90 عاما، في منزله بليفربول، بعد يومين من زواجه من شريكة حياته البالغة من العمر 40 عاما.

وكان أسطورة الكوميديا، الحاصل على لقب سير، قد غادر المستشفى في أواخر فبراير/شباط الماضي، بعد تلقيه العلاج لمدة ستة أسابيع إثر إصابته بعدوى في الصدر.

وتزوج دود من شريكة حياته، آن جونز، يوم الجمعة الماضي ثم توفي أمس الأحد، حسبما قاله اليوم (الاثنين) المتحدث الإعلامي باسمه، روبرت هولمز، لوكالة أنباء "برس أسوسيشن".

وكان الممثل الكوميدي يخطط لتقديم عرض في مدينة بولتون بشمال إنجلترا في وقت لاحق من الشهر الجاري، إلا أن العرض تم إلغاؤه بسبب مرضه.

وكانت أخر مرة قدم فيها عرضا في 28 من ديسمبر/كانون أول الماضي في إيكو أرينا بليفربول.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الألمانية
كلمات مفتاحية
بريطانيا
مشاهير
وفاة
كين دود

اقرأ أيضا

Thumbnail
تذاكر المونديال على موقع الفيفا بأسبقية الحجز
Thumbnail
نيويورك تايمز: محتجزو قضايا الفساد بالسعودية تعرضوا للاعتداء البدني

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم