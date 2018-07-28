الدوري الإنجليزي
السبت 28 يوليو 2018 09:40

وعد من صلاح لجماهير ليفربول

تألق صلاح في موسمه الأول في مختلف المسابقات بقميص ليفربول بعدما سجل 44 هدفًا وصنع 16
رويترز
قال المهاجم المصري محمد صلاح إنه سيواصل التألق في ليفربول في الموسم الكروي الجديد.

وقال صلاح في تصريح لموقع النادي الإليكتروني "في العام الماضي حظيت بموسم رائع" مضيفا "أنا فقط أستمر في فعل ما أفعله، أنا سعيد بما أقوم به، لذلك سأظل في مواصلة التألق خلال الموسم الجديد".

وعن الأجواء في أمريكا، أكد صلاح "الجو في المباراة الأخيرة كان جيد جدًا، هناك الكثير من المصريين في كل مكان، أشعر أنني بحالة جيدة، أشعر بأنني أحببت ذلك، هؤلاء هم شعبي وأنا سعيد جدًا بذلك".

ويبدأ ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة وست هام في أنفيلد يوم 12 أغسطس/آب المقبل في الجولة الأولى من المسابقة.

وتألق صلاح في موسمه الأول في مختلف المسابقات بقميص ليفربول بعدما سجل 44 هدفًا وصنع 16.

المصدر
الأناضول
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محمد صلاح
ليفربول
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا

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