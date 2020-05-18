وضع صحي ينذر بكارثة في اليمن.. يمنيون يطلقون وسم أنقذوا عدن من الموت
وطالب يمنيون، عبر وسم "أنقذوا عدن من الموت" على موقع تويتر، بسرعة انتشال المدينة من الوضع الكارثي الذي تعيشه ورفع الكفاءة الصحية لمواجهة جائحة كورونا المستجد وغيرها من الأوبئة.
واتهم يمنيون الإمارات بالعمل على تدمير المدينة ومينائها، قائلين إنها "تمد إيران وإسرائيل بالمساعدات الطبية وأجهزة التنفس بلا مقابل وبنفس الوقت تقوم بسحب محطات الكهرباء من عدن وترسل الدبابات والمدرعات ليقتتل أبناء الجنوب بينهم".
وناشد آخرون المنظمات الدولية بالتدخل لإنقاذ عدن ومساعدتها في مواجهة تلك الأوبئة وإعادة إعمار البنية التحتية في المدينة، خصوصا الطبية منها.
وتسجل عشرات الوفيات يوميا في مدينة عدن نتيجة لتفشي عدة أوبئة، ومنها فيروس كورونا المستجد، مع غياب شبه تام للقطاع الصحي، تزامنا مع اشتداد المعارك بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيا.
منذ ان سيطر انتقالي الامارات عليها— الرائد / مازن الميسري (@mmalmay1) May 17, 2020
عدن جمعت بين العسرين في آن واحد
وباء الانتقالي ووباء كورونا والحميات#انقذوا_عدن_من_الموت
عدن التي كان الاجدر بموقعها ومكانتها ان تكون قبلة الاقتصاد والملاذ الآمن لرجال الاعمال الفارين من مليشيات الحوثي الا انها وبفضل الامارات ومليشياتها تحولت الى قريه مكلومه تجتاحها الامراض والاوبائه— بشرى عبدالرب السقاف🇾🇪🇾🇪🇾🇪 (@alskaf888) May 17, 2020
كل يوم وفيات بالعشرات والانتقالي يحشد لحرب الجيش الوطني#انقذوا_عدن_من_الموت
عدن اصبحت معاناتك امام العلن فشل في توفير ابسط حقوق مواطنيك— سبأ العواضي (@Sabaa_Aleawadi) May 17, 2020
فلاكهرباء تطفئ حر الاجساد ولهيبها في شهر الصيام والقيام و يعاني الاكثرية العتمة والظلام والماء عليه وعلى الدنيا السلام .#انقذوا_عدن_من_الموت
من خرجوا سابقا في عدن في مسيرات تأيدا ووفاء لإمارات الخير بادلتهم الامارات الوفاء بالوفاء ايضا وتركت عدن تموت بكورونا إن لم تكن هي من نقلت الفيروس اليها عن طريق رحلات الطيران المشبوهه من مطاراتها الى عدن !!#انقذوا_عدن_من_الموت— معاذ الشرجبي || صفحة بديلة (@muaathjamal1) May 17, 2020
في الوقت الذي توجة فيه الحكومة اليمنية نداءات إستغاثة بشأن تفاقُم إنتشار فيروس كورونا في عدن يستغيث المرتزقة فيها ويطلبون إمدادات عسكرية من دويلة الامارات التي لاتنقطع سفنها المحملة بالمعاونات العسكرية لمرتزقتها من موانئ اليمن في عدن وسقطرى ،— سنُـدُس عـشـال | إلزم بيتك 🇾🇪 (@snd_ymn) May 17, 2020
...#انقذوا_عدن_من_الموت
مليشيا الانتقالي سبب كبير في انتشار الأوبئة القاتلة في عدن لعدم تقديمه ابسط الخدمات الأساسية خصوصا أنها شهدت قبل أسابيع سيولاً جارفة أغرقت أجزاء كبيرة من أحيائها، ولتضاف إلى جائحة كورونا التي بات تأثيرها كبيراً في هذه المدينة البحرية الواقعة جنوب البلاد.#انقذوا_عدن_من_الموت— أبو البراء الحضرمي (@LOPCWQa7sRrbm35) May 18, 2020
ينبغى على دويلة ساحل عمان إن تخرج من عدن اليوم قبل بكرة— دلال سالم المصعبي 🌺🌸🌷🇾🇪 (@dalalmosabi) May 17, 2020
دويلة الإمارات لها في عدن اكثر من5سنوات
لم تبني مستشفى او مرفق صحي
بل قتلت العلماء ورجال الدين والخطباء والمصلحين دعمت الارهاب في عدن بنت ملشيات واحزمه واليوم عدن تموت من الكرونا اخرجومن اجل تتعافى عدن#انقذوا_عدن_من_الموت
عدن تستغيث #انقذوا_عدن_من_الموت فقد نُكِبت المدينة بعصابات شيطان العرب لص الموانئ سارق الثروات ناهب مقدرات الشعوب، الذي لغم عدن بالمليشيا الإنفصالية المناطقية، وحول عدن إلى مقبرةوخرابةوجعلهافريسة للأوبئة والأمراض والموت،— 🇾🇪 ابومحمد آل سنان 🇾🇪 (@ApoMohmdAlsenan) May 17, 2020
عميل الصهيونية تسبب لليمنيين بأكبر مأساةإنسانية بالعالم https://t.co/q30d9UVU8g
#عدن أصبحت مدينة أشباح رائحة الموت فقط تفوح منها، والعالم يعلم لماذا تريد الإمارات السيطرة عليها عبر مليشياتها الانتقالي في ضل الإمراض والأوبئة وإزدياد معاناة أبنائها وهي المسؤلة أمام الرئي العالمي لما يحدث في عدن #عدن_تستغيث_يا_عرب #انقذوا_عدن_من_الموت— اندرويد🇾🇪🇶🇦🇹🇷 حساب بديل 2 (@mjylan2022) May 18, 2020