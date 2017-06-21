غزة
الأربعاء 21 يونيو 2017 20:58

وصول 5 شاحنات من سفينة المساعدات التركية إلى غزة

شاحنات محملة بمواد بناء بمعبر كرم أبو سالم تتجه إلى غزة (أرشيف)
أعلنت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية (حكومية)، وصول 5 شاحنات من سفينة المساعدات التركية إلى قطاع غزة.

وقال وائل أبو عمر، مدير إعلام هيئة المعابر، مساء اليوم الأربعاء، "إن 5  شاحنات من أصل 14 شاحنة، وصلت للجانب الفلسطيني عبر معبر كرم أبو سالم، الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل".

وأضاف أن الهيئة "بانتظار وصول باقي الشاحنات المحملة بالمساعدات التركية"، دون تحديد موعد محدد لعبورها.

وفي وقت سابق اليوم، وصلت السفينة إلى ميناء أشدود الاسرائيلي، بعد أن انطلقت من ميناء ولاية مرسين جنوبي تركيا، حيث قطعت المسافة خلال 40 ساعة.

وتحمل سفينة المساعدات اسم "أكوا ستيلا"، وكان على متنها نحو 50 ألف قطعة ملابس، و20 ألف قطعة من القرطاسية، و18 ألف لعبة للأطفال، و50 ألف طرد غذائي.

كما حملت السفينة دراجات هوائية و5 آلاف طن من الدقيق، و100 طن من البسكويت والشوكولاتة والكعك، وملابس للعيد و100 كرسي متحرك.

وفي 2016، أرسلت تركيا سفينتين محملتين بالمساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة عبر الميناء الإسرائيلي نفسه.

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
تركيا
مساعدات

اقرأ أيضا

Thumbnail
أول سفينة تركية محملة بمواد غذائية في طريقها إلى قطر
Thumbnail
السيسي يحذر من هجمات "إرهابية مُحتملة" في بلاده

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة