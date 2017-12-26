الأزمة الخليجية
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 22:30

وصول دفعة جديدة من القوات التركية إلى الدوحة

أعلنت وزارة الدفاع القطرية الثلاثاء، وصول دفعة جديدة من القوات المسلحة التركية الى قاعدة العديد الجوية، على بعد 30 كلم جنوب غرب الدوحة.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية في بيان لها إنه تم وصول دفعة تعزيزية جديدة من القوات المسلحة التركية، ومن المقرر أن تنضم هذه الدفعة إلى القوات التركية المتواجدة حاليا بكتيبة طارق بن زياد.

وأشارت إلى أن التعاون بين القوات المسلحة القطرية والقوات التركية يأتي ضمن مهام محاربة الإرهاب وحفظ الأمن في المنطقة، موضحة أن وصول تلك الدفعة يأتي ضمن الاتفاقية الدفاعية المشتركة بين دولة قطر والجمهورية التركية.

وكانت أولى طلائع القوات التركية قد وصلت الدوحة، في 19 يونيو/ حزيران الماضي، ثم توافد أفراد من القوات التركية على دفعات إلى العاصمة القطرية.

ويأتي نشر قوات برية تركية بقطر، بعد أن صادق البرلمان التركي على مشروع قانون يجيز نشر قوات تركية في قطر، وفق اتفاقية وقعتها الدولتان، في 19 ديسمبر/ كانون أول 2014.

كما صادق البرلمان على مشروع قانون للتعاون في تدريب قوات الأمن بالبلدين.

ومراراً، أعلنت أنقرة أن الهدف من قواتها في قطر هو تعزيز أمن المنطقة كلها.

المصدر
وكالة الأنباء القطرية
الأناضول
كلمات مفتاحية
تركيا
قطر
الأزمة الخليجية
أنقرة
الدوحة
القوات التركية
القوات المسلحة القطرية

اقرأ أيضا

Thumbnail
رئيس هيئة الدفاع: هذه أدلة براءة المعدومين الـ 15 في مصر
Thumbnail
روسيا تؤسس لوجود عسكري دائم في قاعدتين بسوريا

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم