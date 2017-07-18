الثلاثاء 18 يوليو 2017 22:56
وصول الدفعة السادسة من القوات التركية إلى قطر
أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن وصول الدفعة السادسة من القوات التركية المسلحة إلى دولة قطر.
وذكرت الوزارة أنه عقب وصول هذه الدفعة التعزيزية وانضمامها إلى القوات التركية الموجودة حاليا بالدوحة بدأت بالمهام المشتركة بينها وبين القوات المسلحة القطرية في إطار التعاون العسكري المشترك بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة وتفعيلا لبنود الاتفاقيات الدفاعية بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء القطرية.
وتباشر القوات المسلحة التركية مهامها التدريبية منذ وصول أولى طلائعها إلى الدوحة في 19 يونيو الماضي.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء القطرية
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