مأساة الروهينغيا
الخميس 7 سبتمبر 2017 11:08

وصول أول دفعة من المساعدات التركية إلى الروهينغيا

أعلنت وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، عن وصول أول دفعة من المساعدات المرسلة من تركيا إلى ولاية أراكان (راخين) في ميانمار، بمبادرة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي بيان صادر عنها، الأربعاء، قالت الوكالة التركية إنها قامت بتسليم أول دفعة من المساعدات التي قدمتها تركيا بمبادرة أردوغان، إلى المسؤولين المعنيين في مقر حكومة إقليم أراكان.

وأوضحت الوكالة، التابعة لرئاسة الحكومة التركية، أن المساعدات الإنسانية تضم مواد غذائية وملابس، حيث تم تسليمها إلى مدير عام وزارة الخدمات الاجتماعية في حكومة ميانمار.

وأعرب المسؤولون عن شكرهم لممثلي "تيكا"، على المساعدات الإنسانية المقرر نقلها إلى نقاط التوزيع وتسليمها للعائلات المحتاجة في الولاية، اليوم الخميس.

وفي تغريدة نشرها عبر موقع "تويتر"، قال نائب رئيس الوزراء التركي "هاكان جاويش أوغلو"، إن المساعدات وصلت إلى أولى محطاتها، وسيتم إيصالها إلى المحتاجين عبر المروحيات.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أجرى "الثلاثاء" اتصالا هاتفيا مع زعيمة ميانمار، أونغ سان سوتشي، وبحث معها قضية مسلمي الروهينغيا في ولاية أراكان.

وأكد أردوغان، خلال المكالمة، ضرورة الابتعاد عن استخدام القوة المفرطة، وإبداء مراعاة قصوى لعدم إلحاق الضرر بالمدنيين، حسب مصادر في الرئاسة التركية.

وشدد الرئيس التركي على أن انتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة حيال مسلمي أراكان تبعث على القلق العميق في العالم بأسره، ولا سيما في الدول الإسلامية.

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
مأساة الروهينغا
تركيا
مساعدات إنسانية
أردوغان
ميانمار

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: حفيد ملكة بريطانيا في أول يوم دراسي
Thumbnail
الأمم المتحدة تتوقع فرار نحو 300 ألف من الروهينغيا إلى بنغلاديش

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم