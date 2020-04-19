وصل المسعفون للتعامل مع حالة اشتباه بكورونا وكانت المفاجأة (فيديو)
وصل الإسعاف بعد دقائق ليفاجأ بخروج سكان الحي الذين كانوا ينتظرون للاحتفال بشكل كبير بالمسعفين لجهودهم في مكافحة وباء كورونا.
Karagümrük Taraftarları olarak Sağlık Çalışanlarımıza sürpriz yaptık. Vaka var diyerek ambulans çağırıp onlara destek verdik ve her zaman yanlarında olduğumuzu belirttik. pic.twitter.com/dphvf7e2Ug— Karagümrüklüler (@karagumruk_fan) April 17, 2020
وسجلت تركيا زيادة 3783 حالة إصابة مؤكدة خلال 24 ساعة مما قربها أيضا من العدد الإجمالي للإصابات في الصين التي ظهر فيها الوباء.
وقال قوجة إن 121 مصابا توفوا في تلك الفترة، مما رفع عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى 1890 وتعافى 10453 مريضا حتى الآن. وبلغ عدد الفحوص التي أجريت في 24 ساعة 40520.
رقم قياسي في التعافي
في المقابل تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا في عموم تركيا 10 آلاف، بعد شفاء 1822 مريضا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو رقم قياسي جديد.
جاء ذلك بحسب بيانات حديثة نشرتها وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني، وعلّق عليها وزيرها فخر الدين قوجة.
وبلغ العدد الإجمالي للمتعافين من كورونا 10 آلاف و453 شخصا.
وفي تعليقه على الأرقام، قال الوزير قوجة إن "عدد مرضانا الذين تماثلوا للشفاء تجاوز 10 آلاف. لدينا تفوقات مهمة في موضوع العلاج".
وأضاف في تغريدة على تويتر "رغم ازدياد الفحوصات، هناك انخفاض في عدد الحالات الجديدة المضافة".
وشدد الوزير على أن تركيا تتمتع بنقطتي قوة في الوقت الراهن، هما التدابير والعلاج، واستدرك "دعونا نستخدم قوتنا.