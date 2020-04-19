فيروس كورونا
الأحد 19 أبريل 2020 12:49

وصل المسعفون للتعامل مع حالة اشتباه بكورونا وكانت المفاجأة (فيديو)

بلغ العدد الإجمالي للمتعافين من كورونا في تركيا 10 آلاف و453 شخصا
رويترز
اتصل سكان حي كارا جمرك التاريخي في مدينة إسطنبول التركية بالإسعاف بحجة وجود مشتبه بإصابته بفيروس كورونا.

وصل الإسعاف بعد دقائق ليفاجأ بخروج سكان الحي الذين كانوا ينتظرون للاحتفال بشكل كبير بالمسعفين لجهودهم في مكافحة وباء كورونا.

واحتفى الأتراك بشكل متكرر بالطواقم الطبية بعدة طرق، منها حملة التصفيق من شرفات المنازل، للتعبير عن الشكر والدعم لكوادر القطاع الطبي الذين يبذلون جهودا كبيرة لوقف تفشي فيروس كورونا، وهي حملة شارك فيها الرئيس رجب طيب أردوغان.
كان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة،قال السبت، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 82329 إصابة.

وسجلت تركيا زيادة 3783 حالة إصابة مؤكدة خلال 24 ساعة مما قربها أيضا من العدد الإجمالي للإصابات في الصين التي ظهر فيها الوباء.

وقال قوجة إن 121 مصابا توفوا في تلك الفترة، مما رفع عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى 1890 وتعافى 10453 مريضا حتى الآن. وبلغ عدد الفحوص التي أجريت في 24 ساعة 40520.

رقم قياسي في التعافي

في المقابل تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا في عموم تركيا 10 آلاف، بعد شفاء 1822 مريضا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو رقم قياسي جديد.

جاء ذلك بحسب بيانات حديثة نشرتها وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني، وعلّق عليها وزيرها فخر الدين قوجة.

وبلغ العدد الإجمالي للمتعافين من كورونا 10 آلاف و453 شخصا.

وفي تعليقه على الأرقام، قال الوزير قوجة إن "عدد مرضانا الذين تماثلوا للشفاء تجاوز 10 آلاف. لدينا تفوقات مهمة في موضوع العلاج".

وأضاف في تغريدة على تويتر "رغم ازدياد الفحوصات، هناك انخفاض في عدد الحالات الجديدة المضافة".

وشدد الوزير على أن تركيا تتمتع بنقطتي قوة في الوقت الراهن، هما التدابير والعلاج، واستدرك "دعونا نستخدم قوتنا. 

المصدر
الجزيرة مباشر
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كورونا
إسعاف
احتفال

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