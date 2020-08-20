وسيم يوسف يهاجم مفتي القدس لتحريمه صلاة "المطبّعين" بالأقصى (فيديو)
وانتقد يوسف تحريم مفتي القدس لصلاة الإماراتيين في المسجد الأقصى معبرًا عن صدمته، وقال إنه "تسييس" للدين، وليس له سند شرعي، وفق تعبيره.
الرد على مفتي القدس .. بفتواه بتحريم الصلاة للإماراتيين بالمسجد الأقصى !! pic.twitter.com/3jdhSzOrY9— Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) August 18, 2020
ليرد عليه مغردون بالقول "ليس مفتي القدس وحده من يستخدم الدين في السياسية. خلونا نشوف من نشر فتاوى لتبرير الاتفاق مع إسرائيل؟".
وعلق آخرون بقولهم "حلوة منك المحاولة لكن انسى احترق كرتك"، وذلك عقب دعمه للتطبيع الإماراتي مع إسرائيل.
ليس مفتي القدس وحده من يستخدم الدين في السياسية .— عبدالرحمن أبوزيد (@Abozed_1970) August 18, 2020
خلونا نشوف من نشر فتاوى لتبرير الاتفاق مع إسرائيل؟ https://t.co/KkvFru0WKc
وأضافوا "أنت شيخ السلاطين تحلل وتحرم وتهاجم على مزاجك"، ووصفوه بـ "محامي الدفاع عن الخيانة".
وكثيرًا ما يهاجم النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوسف، لتغييره وجهة نظرة بما يتناسب مع السلطات حول العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، ونشروا له تغريدات سابقة تناقض تصريحاته الحالية في هذا الشأن.
☝️ #الكويت 🇰🇼— سعد العنزي (@s3d_al3nezi) August 18, 2020
حلوه منك المحاولة لكن انسى
احترق كرتك
😂😂😂😂😂😂 https://t.co/U1oYPuzew9
وعقب إعلان اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، هاجم وسيم يوسف الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية، وانتقد تصرفاتهم في الرد على خطوة التطبيع الإماراتي مع إسرائيل، قائلًا إن "اليهود أشرف منكم".
والثلاثاء، وضع الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى، ضوابط شرعية لمن يريد زيارة المسجد الأقصى في القدس المحتلة.
ولكم شوفوا مين بحكي عن تسيس الفتاوي ما انت شيخ السلاطين بتحلل وبتحرم وبتهاجم ع مزاجك حسبي الله فيك محامي الدفاع عن الخيانة https://t.co/TugZDINrhI— amal_bashar (@amalbashar6) August 19, 2020
وأكد المفتي على حرمة زيارة القدس ومقدساتها من خلال التطبيع مع إسرائيل وذلك بعد الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بين البلدين.
والخميس الماضي، أعلنت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، في خطوة هي الأولى لعاصمة خليجية.
الفتوى واضحه وما الها علاقة بالتسييس؛ اي انسان مين كانت جنسيته طلع للأقصى وهدفه يدعم التطبيع ويقوي العلاقات الودية مع المحتل فصلاته غير جائزة. (فهجرته إلى ما هاجر إليه)— hassan salman (@hasalman96) August 18, 2020
ويتوج هذا الإعلان سنوات من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين أبو ظبي وتل أبيب، لتصبح الإمارات بذلك ثالثة دولة عربية ترتبط مع إسرائيل بمعاهدة سلام، بعد مصر في 1979 والأردن في عام 1994.
وقوبلت الخطوة الإماراتية برفض شعبي عربي واسع، وبتنديد فلسطيني من الشارع والفصائل والقيادة، التي عدته خيانة من الإمارات للقدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية.
وسيم يوسف المنافق الاكبر— hussam sh (@shohussam) August 18, 2020
أحد اكبر مشايخ السلاطين واكثر الناس تناقضاً بفتاويه
دائماً تعودنا أن المبدأ ثابت لا يتجزأ كن على مبدأ واحد اما انت فمبدأك يتغير مع مصلحتك
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وأسألك بالله أن تقول كم قبضت ثمن هذا الفيديو ؟ https://t.co/5o1kHIIy0r— JAD (@jadntala) August 18, 2020
الامارات في قلوبنا https://t.co/kAUz9fRJvT pic.twitter.com/ckb9HFsOMC— تبيـان (@tabyaan) August 19, 2020
وسيم يوسف ايمتا طلعت من السجن؟ كن مع الصادقين و لا تداهن، زمن التبجيل انتهى. https://t.co/hlS1pGzTvp— aber (@aber99917072) August 18, 2020
وانت كشخص تعرف بدين محمد عليه الصلاة والسلم— The Palestinian NooR 🇵🇸 (@NoorAldeenlab) August 18, 2020
يجوز لك أن تبيع القدس لليهود؟؟؟ https://t.co/ie0Nmwub7m
أولاً : ليس هناك حالة حرب بين "إسرائيل " و دولة الإمارات ليتم قياس الفتوى على صلح الحديبية ، ففي صلح الحديبية كانت هناك حالة حرب بين المسلمين والكافرين و أمّا الآن ف لا !— MaRïa 🇵🇸 (@mariazaqout) August 18, 2020
ثانياً : صلح الحديبية كان إعلاء للمسلمين واعتراف من الكافرين بالمسلمين ، أمّا الآن فصاحب الحق هوَ من + https://t.co/5iKJ8P09rJ
أكبر العيب أن تعيب ما فيك مثله— Razan AbuAlfoul 🇯🇴 (@RazanHKJ) August 19, 2020
علي بن أبي طالب وسلامتكم
🇮🇱 🇦🇪 https://t.co/63ntoQug0q
لكل فعل ردت فعل قد يظهر شخص آخر يحرم ع جميع المسلمين الصلاة في القدس كون اسرائيل هي من تسيطر عليه.إhttps://t.co/Guqg7qKeMj— Ahmad1234 (@Ahmad1287143834) August 18, 2020