التطبيع الإماراتي الإسرائيلي
الخميس 20 أغسطس 2020 12:03

وسيم يوسف يهاجم مفتي القدس لتحريمه صلاة "المطبّعين" بالأقصى (فيديو)

وسيم يوسف يهاجم مفتي القدس
مواقع التواصل
انتقد ناشطون تصريحات الداعية الإماراتي -من أصل أردني- وسيم يوسف التي رد فيها على ما قاله مفتي القدس محمد حسين، بشأن حكم صلاة من يأتي عبر مطار بن غوريون الإسرائيلي، للصلاة بالأقصى.

وانتقد يوسف تحريم مفتي القدس لصلاة الإماراتيين في المسجد الأقصى معبرًا عن صدمته، وقال إنه "تسييس" للدين، وليس له سند شرعي، وفق تعبيره.

ليرد عليه مغردون بالقول "ليس مفتي القدس وحده من يستخدم الدين في السياسية. خلونا نشوف من نشر فتاوى لتبرير الاتفاق مع إسرائيل؟".

وعلق آخرون بقولهم "حلوة منك المحاولة لكن انسى احترق كرتك"، وذلك عقب دعمه للتطبيع الإماراتي مع إسرائيل.

وأضافوا "أنت شيخ السلاطين تحلل وتحرم وتهاجم على مزاجك"، ووصفوه بـ "محامي الدفاع عن الخيانة".

وكثيرًا ما يهاجم النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوسف، لتغييره وجهة نظرة بما يتناسب مع السلطات حول العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، ونشروا له تغريدات سابقة تناقض تصريحاته الحالية في هذا الشأن.

وعقب إعلان اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، هاجم وسيم يوسف الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية، وانتقد تصرفاتهم في الرد على خطوة التطبيع الإماراتي مع إسرائيل، قائلًا إن "اليهود أشرف منكم".

والثلاثاء، وضع الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى، ضوابط شرعية لمن يريد زيارة المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وأكد المفتي على حرمة زيارة القدس ومقدساتها من خلال التطبيع مع إسرائيل وذلك بعد الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بين البلدين.

والخميس الماضي، أعلنت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، في خطوة هي الأولى لعاصمة خليجية.

ويتوج هذا الإعلان سنوات من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين أبو ظبي وتل أبيب، لتصبح الإمارات بذلك ثالثة دولة عربية ترتبط مع إسرائيل بمعاهدة سلام، بعد مصر في 1979 والأردن في عام 1994.

وقوبلت الخطوة الإماراتية برفض شعبي عربي واسع، وبتنديد فلسطيني من الشارع والفصائل والقيادة، التي عدته خيانة من الإمارات للقدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية.

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المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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