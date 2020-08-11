الإمارات
الثلاثاء 11 أغسطس 2020 13:38

وسيم يوسف يشعل الجدل مجددا.. وناشطون: لماذا تحرّف كلام الرسول؟

الداعية الإماراتي وسيم يوسف
الداعية الإماراتي وسيم يوسف
مواقع التواصل
أثار الداعية الإماراتي من أصل أردني "وسيم يوسف"، الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشره تغريدة بالإنجليزية على تويتر، له اقتبس فيها جزءًا من حديث نبوي و"حرّفه"، وفق ناشطين.

وقال وسيم يوسف في تغريدته، إن "المسلم والمسيحي واليهودي لا فرق بينهم، فنحن كلنا آدم وآدم من التراب، ودين إبراهيم يوحدنا فلا يفرقنا الشيطان والشر".

واعتبر ناشطون أن وسيم يوسف بعد حصوله على جواز السفر الإماراتي، "حرّف" حديثًا نبويًا إرضاءً للسادة والحكام.

وأوضحوا أن الحديث الصحيح لنبي الإسلام محمد هو "لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى"، وليس ما قاله يوسف.

وبيّنوا أن قول النبي -صلى الله عليه وسلم "الناس لآدم، وآدم من تراب..."، يؤكد أن الناس لا تفاضل بينهم في الأحساب والأنساب والألوان، فالأصل هو التراب، وأن التفاضل يكون فقط بالتقوى والإيمان وبما يقدمه الإنسان لنفع البشرية.

وفي خطبته البلاغية الشهيرة في حجة الوداع، قال الرسول صلى الله عليه وسلم "أيها الناس: إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله اتقاكم، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أبيض إلا بالتقوى. ألا هل بلَّغت. اللهم فاشهد. ألا فليبلغ الشاهد الغائب".

وأما عن دين إبراهيم، فذكّر الناشطون يوسف بقوله تعالى "ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين"، وأيضًا قوله تعالى "إن الدين عند الله الإِسلام...".

وتساءل بعضهم: أين التوحيد، أين الإسلام، أين العقيدة؟! بينما قال مغردون آخرون ليوسف "أحب أخوتك المسلمين أولًا"، واعتبروا أنه أصبح مثيرًا للسخرية بسبب تغريداته.

كما أبدى بعضهم استغرابه لكتابة التغريدة باللغة الإنجليزية وتساءلوا عن السبب وما إذا كانت الرسالة موجهة لفئة معينة.

ونصحه بعضهم بعدم التغريد بالإنجليزية مرة أخرى لأن لغته "ركيكة" بحسب وصفهم.

ومنذ حصوله على الجنسية الإماراتية سنة 2014، لم يَسْلم وسيم يوسف من الانتقادات بسبب طرحه الديني الفج في أحيان كثيرة ومواقفه المثيرة للجدل.

فقد شكك الداعية ذو الأصول الأردنية، في صحيح البخاري ومسلم، ووقف ضد ثورات الربيع العربي، وجاء موقفه "صادما" من قضية المسلمين الإيغور، إلى غير ذلك من المواقف التي اتخذها الإمام السابق لجامع الشيخ زايد الكبير وسيم يوسف والتي أثارت حفيظة المجتمع الإماراتي والعربي.

اقرأ أيضًا:

قاضي محكمة بالإمارات يوبخ وسيم يوسف خلال محاكمته ومغردون يحتفون

وسيم يوسف يتهم صحيفة إماراتية بالكذب.. ومطالبات بمحاكمته

الإمارات: جدل واسع بعد إعفاء وسيم يوسف من إمامة جامع الشيخ زايد

شاهد: وسيم يوسف يشتكي من سباب إماراتيين وتنمرهم عليه

البيت الإبراهيمي.. داعية إماراتي يشرعن لمجمع أديان في أبوظبي

شاهد: داعية إماراتي يدافع عن قمع الصين لمسلمي الإيغور

إسرائيل تحتفي بتغريدة وسيم يوسف عن "البيت الابراهيمي"

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

اقرأ أيضا

Thumbnail
رويترز: مسؤولون حذروا قادة لبنان الشهر الماضي من متفجرات المرفأ
Thumbnail
كيف ضاعت الاوطان عبر المكايدات؟!
Thumbnail
أثار صدمة المصريين.. رحيل مؤثر لليوتيوبر البارز مصطفى حفناوي
Thumbnail
بعد إحالة الملف للمجلس العدلي.. هل تنصف أعلى جهة قضائية ضحايا انفجار بيروت؟
Thumbnail
بوتين يعلن تسجيل أول لقاح مضاد لكورونا ورئيس الفلبين مستعد لتجربته

الأكثر قراءة

  1. رويترز: مسؤولون حذروا قادة لبنان الشهر الماضي من متفجرات المرفأ
  2. أثار صدمة المصريين.. رحيل مؤثر لليوتيوبر البارز مصطفى حفناوي
  3. وسيم يوسف يشعل الجدل مجددا.. وناشطون: لماذا تحرّف كلام الرسول؟
  4. بعد إحالة الملف للمجلس العدلي.. هل تنصف أعلى جهة قضائية ضحايا انفجار بيروت؟
  5. بوتين يعلن تسجيل أول لقاح مضاد لكورونا ورئيس الفلبين مستعد لتجربته