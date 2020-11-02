فرنسا
الاثنين 2 نوفمبر 2020 19:36

وسيم يوسف يثير الجدل بشأن كيفية الرد على الإساءة للنبي محمد (فيديو)

الداعية الإماراتي من أصول أردنية وسيم يوسف
الداعية الإماراتي من أصول أردنية وسيم يوسف
مواقع التواصل
أثار الداعية الإماراتي من أصول أردنية وسيم يوسف الجدل بتسجيل مصور على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يطالب فيه المسلمين بالتسامح مقابل الإساءة التي تنال النبي محمد في فرنسا.

وانتقد وسيم ما قال إنه دعوات لـ"القتل" للرد على الإساءة للنبي محمد والإسلام في فرنسا.

وقال وسيم إن "السبب في وصول الإسلام مشوها للغرب هو المسلمون أنفسهم لوجود فرق تقتل باسم الدين".

فيديو وسيم يوصف المثير للجدل


ووجه وسيم الانتقادات للحركات الفلسطينية "حماس" و"فتح" قائلا إنها تستوي مع حركات "القاعدة" و"تنظيم الدولة" و"الحوثيين" و"حزب الله"، والتي قال إنها "تقتل باسم الدين".

وقال وسيم إن "مجلة تشارلي إبدو نشرت رسوما مسيئة لنبي الله عيسى إلا أن أتباعه لم يواجهوا تلك الرسوم بالقتل".

وأثار فيديو وسيم يوسف جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

اقرأ أيضا

Thumbnail
أبطال أوربا يحتفي بأول أهداف ميسي قبل 15 عاما (فيديو)
Thumbnail
الفوز رغم فارق أقل بملايين الأصوات: ما هو المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة؟
Thumbnail
الرسوم المسيئة: مهلة في بنغلاديش لقطع العلاقات مع فرنسا.. والآلاف يتظاهرون حول العالم
Thumbnail
شاهد: بعد ثوان من تسجيله هدف التعادل.. حارس يتلقى هدف الخسارة
Thumbnail
فرنسا: دقيقة حداد في المدرس على معلم قُتل بعد عرضه رسوما مسيئة للنبي محمد

الأكثر قراءة

  1. ترمب يعلن عن موعد اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية
  2. برقم قياسي جديد.. أمريكا أكبر منتج للنفط في العالم
  3. استقرار سياسي وعدالة اجتماعية دفعا الأتراك لإفشال الانقلاب 2
  4. أكثر المذنبات إشعاعا يزور الأرض في ديسمبر
  5. الوفاق الليبية: غريان تحت السيطرة بعد فشل هجوم حفتر