الإمارات
الخميس 20 فبراير 2020 22:43

وسيم يوسف يتهم صحيفة إماراتية بالكذب.. ومطالبات بمحاكمته

الداعية الإماراتي وسيم يوسف
الداعية الإماراتي وسيم يوسف
مواقع التواصل
كذب الداعية الإماراتي وسيم يوسف صحيفة البيان الإماراتية، وقال في تغريدة على حسابه عبر تويتر: "لا أدري كيف صحيفة عريقة في دبي كالبيان تقوم بنشر خبر كاذب"، وطالب الصحيفة بالاعتذار.

وكانت صحيفة البيان قد نشرت خبرًا يفيد أن محامي المتهمين في قضية وسيم يوسف، قدم بلاغا لإحالة يوسف إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب فعل من شأنه إحداث شكل من أشكال التمييز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". 

وأضافت الصحيفة في خبر -نُشر على موقعها الإلكتروني- أن النيابة العامة أمرت بإحالة وسيم يوسف إلى محكمة أبو ظبي الابتدائية، بتهمة نشر معلومات ترويج، وتحبيذ لبرامج وأفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام.

وعبّر مغردون إماراتيون عن فرحتهم بالبلاغ ضد يوسف موجهين له اتهامات بإثارة الفتنة وخطابات الكراهية والتمييز، ومطالبين الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وشدد المتهمون في قضايا رفعها ضدهم وسيم يوسف بالمحاكم على ضرورة محاسبته؛ بسبب إثارته الرأي العام بقضايا سببت انقسامًا بالمجتمع.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
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