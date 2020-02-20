وسيم يوسف يتهم صحيفة إماراتية بالكذب.. ومطالبات بمحاكمته
وكانت صحيفة البيان قد نشرت خبرًا يفيد أن محامي المتهمين في قضية وسيم يوسف، قدم بلاغا لإحالة يوسف إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب فعل من شأنه إحداث شكل من أشكال التمييز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
لا أدري كيف صحيفة عريقة في #دبي كالبيان تقوم بنشر خبر كاذب !!!!!!!https://t.co/UI27vty4Ym— د. وســيـم يــوســف (@waseem_yousef) February 20, 2020
يا صحيفة البيان @AlBayanNews نشركم لخبر كاذب ساعد قناة @AJArabic على نشره !! لإنكم لم تعتذروا !!— د. وســيـم يــوســف (@waseem_yousef) February 20, 2020
وقمتم بتعديل الخبر دون التنويه على خبركم السابق والكاذب !!
ما رأيكم الأن يا صحيفة البيان !! pic.twitter.com/HLAalOrR8t
وأضافت الصحيفة في خبر -نُشر على موقعها الإلكتروني- أن النيابة العامة أمرت بإحالة وسيم يوسف إلى محكمة أبو ظبي الابتدائية، بتهمة نشر معلومات ترويج، وتحبيذ لبرامج وأفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام.
الصحيفة تنقل كلام السادة المحامين في جلسة المحاكمة ..— عثمان الحسيني ⚖️🇦🇪 #شكرا_محمد_بن_زايد (@alhussainiOS) February 20, 2020
هل حضرت جلسة المحاكمة ؟
هل نقل إليك كل ما دار في جلسة المحاكمة ؟
هل عرفت لماذا لا تدري ؟
معلومة: صحيفة البيان جريدة عريقة جداً تأسست 10 مايو 1980 🙂 pic.twitter.com/BPLP626Vxt
يصادف اليوم موعد جلستنا لقضية المدعو وسيم #يوم_العدالة_الاجتماعية ٢٠/٢/٢٠٢٠— 🇦🇪 محمد الدرمكي (@aldarmaki_ae) February 20, 2020
وكلي ثقة في نزاهة وعدالة قضائنا
وسأتمسك بالطعن بالتزوير بأن وسيم قام باجتزاء تغريدة شخص آخر وباذن الله سأثبت براءتي بأني لم أشتمه كما ادعى بل كان مجرد انتقاد دفاعا عن الدين والسنة وسمعة الوطن🇦🇪
دعواتكم🙏🏼 pic.twitter.com/sYdK5cPBrd
وعبّر مغردون إماراتيون عن فرحتهم بالبلاغ ضد يوسف موجهين له اتهامات بإثارة الفتنة وخطابات الكراهية والتمييز، ومطالبين الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
(بلاغ ضد وسيم يوسف بتهمة إثارة خطاب الكراهية على تويتر)— Bassma Al Jandaly (@Bassmaaljandaly) February 20, 2020
إننا في دولة االعدل و الحق و الخير...نحن في دولة الإمارات... #وسيم_يوسف
https://t.co/VMaS6HlDRJ
يعترف بانه يستفز و عندما يتصدى له ابناء الوطن بعد استفزازه لهم في دينهم و وصفهم بالظلاميين يجرجرهم للمحاكم بتهم السب و القذف و يضعهم في مواجهه مع قوانين وطنهم ليعمق الفتنه و يشق اللحمه الوطنيه حول القياده ليحقق أهداف اعداء الوطن المتربصون به— موزه بنت عبيد طحواره (@mozatahwarah) February 20, 2020
هل مثله يستحق ان يكون واحد منا !؟ pic.twitter.com/MCCDK87kiI
بلاغ ضد وسيم يوسف بتهمة إثارة خطاب الكراهية على تويتر— موزه بنت عبيد طحواره (@mozatahwarah) February 20, 2020
الحمد لله نحن في دولة العدل و الإنصاف
من اتهمنا باننا ظلاميين و اثار نقاشا حادا في المجتمع بأطروحاته التي اثارت الراي العام و سببت انقساما في المجتمع لا بد ان يحاسب لكي تظهر الحقائق و ينصف الجميع
https://t.co/eWLMpw0uX1
قدم المحامي ابراهيم التميمي صورة من امر الاحالة من الدعوى رقم ٣٧/ ٢٠١٩ المتهم فيها وسيم يوسف بتهمة اثارة خطاب الكراهية على تويتر في ملف القضايا المرفوعة من المتهم وسيم يوسف ضد المواطنين في جلسة ١٨و ٢٠ /٣ /٢٠٢٠ https://t.co/fxXAnstlEH— المحامي يوسف آل علي (@yousefalalia3) February 20, 2020
محامون إماراتيون يفتحون بلاغا ضد #وسيم_يوسف بسبب خطابات التحريض والكراهية التي يبثها في وسائل التواصل الاجتماعي.— معالي الربراري (@Mrbrary) February 20, 2020
وما كان لغير الله انقطع وانفصل pic.twitter.com/SE6YCYeZL7
وشدد المتهمون في قضايا رفعها ضدهم وسيم يوسف بالمحاكم على ضرورة محاسبته؛ بسبب إثارته الرأي العام بقضايا سببت انقسامًا بالمجتمع.
نعم كلنا مع هذا البلاغ على المدعوا وسيم يوسف الذي من وصل الى منابر الاعلام وهو كل يوم يثير خطابات التميز والكراهية والتحدي والاستفزاز لذالك نرجو من المسئولين اتخاذ ما فيه مصلحة الوطن والمواطن ضد هذا الشخص https://t.co/NGiaNNVAO3— بنت زايد 72 (@bintzayed972) February 20, 2020