صفقة القرن
الثلاثاء 28 يناير 2020 23:17

وسم "فلسطين الحرة" يتصدر الترند العالمي بعد إعلان "صفقة القرن"

تصدر وسم "فلسطين الحرة"(FreePalestine) الترند العالمي على "تويتر" عقب أقل من ساعتين على إعلان "صفقة القرن" الأمريكية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وشهد الوسم آلاف التغريديات باللغتين العربية والإنجليزية في تضامن عالمي واسع مع القضية الفلسطينية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عن خطته للتسوية السياسية بالشرق الأوسط، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة إقامة دولة فلسطينية متصلة منزوعة السلاح، وإبقاء مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
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