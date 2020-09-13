وسم "الحل في إيد الشعب" يتصدر.. هدم البيوت يصعّد غضب المصريين ضد السيسي
وتأتي هذه الدعوة في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.
انا اتنازل عن جزر للسعوديه، عن ميه لأثيوبيا، عن غاز لليونان والكيان الصهيوني، لكن اسيب مواطن يبني مُخالف من غير مايشخلل— احمد صابر (@AHMEDALIXYZ) September 12, 2020
دا انا انزله الجيش يبيده حسبنا الله ونعم الوكيل #الحل_في_ايد_الشعب pic.twitter.com/QUeP0iL6ci
وعلى وقع صرخات المواطنين البسطاء من إزالة منازلهم وتشريدهم، أشعل السيسي حرب الوسوم على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط ترقب من الجميع لوقع صداها على أرض الواقع يوم 20 من سبتمبر/أيلول الجاري.
وتتصدر منذ فترة حملات إلكترونية لثورة شعبية ضد السيسي دعا إليها الفنان والمقاول محمد علي يوم 20 من الشهر الجاري، اعتراضا على سياسات النظام لاسيما في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد حملات إزالة بيوت المواطنين بدعوى مخالفتها قانون البناء.
انا زي ما نزلت يوم الجمعة اللى فاتت و مش لقيت حد في الشارع برضوا هنزل— هرم (@shaheenactor) September 12, 2020
يوم ٢٠ سبتمبر بس يارب المره دي تبقي رجاله و جدعان و تنزلوا #الحل_في_ايد_الشعب pic.twitter.com/H8acUg0GZF
وقبل أيام، عاد وسم "#ارحل_يا_سيسي" للصدارة من جديد محققًا أعلى التفاعلات على توتير في مصر، إلى جانب وسوم #مش عايزينك" و#نازلين_في_وقت_مفاجئ" وحتى الوسم الأبرز لثورة يناير المجيدة "#الشعب_يريد_اسقاط_النظام"، وكلها تصدرت التفاعل المصري في توقيتات متباينة خلال الأيام الأخيرة.
ومن أبرز الوسوم التي تصدرت موقع تويتر ضد السيسي أيضا "#انزل_20_سبتمبر"، و #مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر"، و"#مش_عايزينك_يا_سيسي"، و"مش_عايزينك_يا_سيسي_وهنخلعك"، و"اغضب_يا_مصري".
الجنرال كامل الوزير الذي أصدر قرار باعفاء القوات المسلحة والشرطة من دفع تذاكر القطارات، هو نفس الشخص الذي رفض توسل سيدة مصرية بان يمنحها اشتراك لمرافقة ابنها المصاب بالتواحد للطبيب لان ليس معاه 5 جنيهات ثمن التذكرة، قالها معكيش متركبيش!!— أحمد البقري (@AhmedElbaqry) September 13, 2020
نظام قاتل فاشي #الحل_في_ايد_الشعب pic.twitter.com/ZlQJFAYID1
وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.
وعدد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة وخفض وزن رغيف الخبز ثم هدم المساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.
على وقع أزمة الهدم وقانون التصالح.. وسم #الحل_في_إيد_الشعب يتصدر تويتر.. برأيك ما هو المخرج من هذه الأزمة؟ pic.twitter.com/Dzz8hok53B— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 12, 2020
وكان محمد علي قد أعلن في يوم 26 يناير/كانون الثاني من العام الجاري، اعتزاله الحياة السياسية، بعد يوم من إفشال مظاهرات كان قد دعا إليها في ذكرى الثورة المصرية التي أطاحت بحكم حسني مبارك عام 2011.
لكن مقاول الجيش السابق، عاود الظهور من جديد في أواخر مايو/آيار، مع تفشي فيروس كورونا معلنًا تضامنه مع أطباء مصر ومطالبهم المشروعة، ومؤكدا استمراره في معارضة السيسي وحث المصريين على الثورة عليه.
اعوز بالله من قهرالرجال #الحل_في_ايد_الشعب pic.twitter.com/E9it8rRqJB— أبو عمر (١٥) (@7FwkBUjHPFYGdAw) September 13, 2020
وتعد مصر من أكثر البلاد تضررًا على مستوى العالم فيما يخص الكوادر الطبية خلال أزمة كورونا، وفقد العشرات منهم حياتهم بين قوانين العمل وعدم توافر الإمكانيات لمواجهة الوباء.
وفي لقاء متلفز على الجزيرة مباشر مساء أمس السبت، كشف محمد علي عن خبايا جديدة تتعلق بقصور السيسي ومشروعاته التي تكلفت المليارات مقابل هدم بيوت المواطنين وتردي أحوالهم الاقتصادية والمعيشية، وتوقعاته لحراك 20 سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن الجيش سيساند الشعب في الميدان.
الجيش لم ينتفض رفضاً لتعطيش مصر بعد التوقيع على اتفاقية سد النهضة— Bebo (@Bebo17063633) September 13, 2020
ولم ينتفض رفضاً لبيع تيران وصنافير
ولم ينتفض للتفريط في حقول غاز المتوسط
وقبل ذلك ترك أم الرشراش ولم ينتفض لاستردادها 😔
ولكنه سينتفض لإبادة القرى المصرية 😢#الحل_في_ايد_الشعب ##نازلين_في_وقت_مفاجئ pic.twitter.com/91SsxrQekV
وسبق أن خرجت احتجاجات نادرة يومي 20 و27 سبتمبر/أيلول الماضي استجابة لدعوات سابقة أطلقها محمد علي بعد نشره سلسلة فيديوهات حظيت بتفاعل الملايين اتهم فيها السيسي وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وسرقة المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.
وشكلت تلك المظاهرات آنذاك أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات، واعتقل على إثرها الآلاف، وفق تقارير حقوقية.
منظر الدبابات والعساكر فوقيها ساجدين لله والشعب حواليهم ايد واحدة ضد الظالم— Dr. تورغوت آلب ⛏️ (@Dr88649374) September 12, 2020
المنظر ده كفيل يدبحهم من جوا وبيجبلهم رعب، #الحل_في_ايد_الشعب pic.twitter.com/CDCIwsSn6y
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فرصتك الاخيرة يتبقي راجل وتتحمل المسئولية لا تبقي مذلول وقاعد في بيتكوو تحرق في دمك - _الاختيار ليك #الحل_في_ايد_الشعب pic.twitter.com/2RJZ1ofRlM— Eslam Mohamed (@Eslam700Mohamed) September 13, 2020
النهاردة وانا عند الحلاق امين شرطة صاحب الحلاق سأله هتعملوا ايه يوم ٢٠ عملت مش واخد بالي وسمعت الحوار قاله خلي الناس بس تنزل ويملوا الشوارع وقتها احنا مش هنحاسب علي المشاريب لوحدنا زي كل مره الي خرب البلد يحاسب الحلاق قاله وده كلامك قاله ده قرار الداخلية #الحل_في_ايد_الشعب— ابو هيبه (@wald73_m) September 12, 2020
مايه ولا كهرباء ولا الغاز يا ابني ؟— المجهول (@remonremon11) September 12, 2020
لا احنا جايين نهد البيت ي حجه#الحل_في_ايد_الشعب pic.twitter.com/2EJo2ihdbm
#الحل_في_ايد_الشعب— 🇦🇹🇵🇸UWkلَيـ♥ـلَوٌ (@Aiy1911) September 12, 2020
احنا بنبي دولة 💪 pic.twitter.com/geyxmmW4GS
السيسي جيء به لإضعاف مصر وتحويلها الى بلد متخلف غارق في الأزمات حتى لا تقوم لها قائمة أبدا !— Issam Amazigh (@Amaz_issam) September 13, 2020
نهضة مصر يعني قوة إقليمية قوية تجعلها صاحبة الكلمة ٱلأخيرة في المنطقة وهذا غير مسموح به !#الحل_في_ايد_الشعب
ايدي كوهين : السيسي صهيوني أكثر مني 👇 pic.twitter.com/XzbRXyaZ7F
#الحل_في_ايد_الشعب— حـ❣ـہمـ❣ـہآدةّآلمـ❣ـہصـ❣ـہري (@BOPsXwBvTeBpl93) September 12, 2020
اذا الشعب اراد الحياة فلابد ان يستجيب القدر✊💪 pic.twitter.com/Ii4oWpGIa3
إن سألك أحدٌ عن العدالة والإنسانية— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) September 13, 2020
قل لهم "مات عُمر"#الحل_في_ايد_الشعب pic.twitter.com/Oym5odHrwf
ايه هتسمونا ولا ايه #الحل_في_ايد_الشعب pic.twitter.com/23LnPP4vhY— محمود المصرى (@mohamed66426481) September 12, 2020
فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد #الحل_في_ايد_الشعب #ارحل_يا_سيسي #الشعب_يريد_إسقاط_النظام #ارحل_مش_عايزينك_ياسيسي— وجدي غنيم (@WagdiGhoneim) September 12, 2020
اللهم ثورة لا تبقي و لا تذر #الحل_في_ايد_الشعب pic.twitter.com/fkrjIp47uW— Mohamed (@Mohamed77258824) September 12, 2020