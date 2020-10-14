وسط نزاعها البحري مع الصين.. اليابان تكشف عن غواصة حربية جديدة (فيديو)
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" المحلية أن الغواصة "تايغي" (أو الحوت الكبير) تزن 3000 طن، تم بناؤها من قبل شركة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة"، وستكون جاهزة للتشغيل بحلول مارس / آذار 2022.
وأوضحت الوكالة اليابانية أن الغواصة قيد الإنشاء في حوض لبناء السفن غربي البلاد.
ويبلغ طول الغواصة "تايغي" التي سيقودها طاقم من 70 شخصا 84 مترا وبعرض 9.1 أمتار، وستكلف اليابان حوالي 720 مليون دولار.
وستكون هي السفينة رقم 22 في أسطول الغواصات التابع لقوة الدفاع الذاتي للبحرية اليابانية.
ويأتي الكشف عن الغواصة وسط تصاعد التوترات في بحر الصين الشرقي، حيث تتهم طوكيو بكين بانتهاك مياهها الإقليمية.
وقالت اليابان إن سفن حرس السواحل الصينية دخلت مياهها الإقليمية بالقرب من جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي يوم الأحد الماضي، ولم تغادر المنطقة إلا ليلة الثلاثاء بعد "فترة زمنية قياسية".
#Japan launches its first #Taigei-Class Diesel/Electric #attack #submarine for #Japanese #Navy https://t.co/XuSBf7oEL2— Navy Recognition (@NavyRecognition) October 14, 2020
وأفاد خفر السواحل الياباني بأن السفن الصينية بقيت في مياهها لمدة 57 ساعة و39 دقيقة، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 39 ساعة و23 دقيقة المسجل في يوليو/ تموز الماضي.
وتطالب الصين بالجزر التي تسيطر عليها اليابان، والتي تسميها دياويو، وترسل بشكل روتيني سفنها الحربية إلى المياه المحيطة.
في ظل هذه التوترات المتزايدة، تهدف طوكيو إلى زيادة عدد غواصاتها من 16 إلى 22 كجزء من إرشادات برنامج الدفاع الوطني لعام 2010.