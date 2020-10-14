وسط نزاعها البحري مع الصين.. اليابان تكشف عن غواصة حربية جديدة (فيديو)

كشفت الحكومة اليابانية، الأربعاء عن غواصة جديدة لها قيد الإنشاء، وسط تصاعد التوترات البحرية مع الصين.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" المحلية أن الغواصة "تايغي" (أو الحوت الكبير) تزن 3000 طن، تم بناؤها من قبل شركة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة"، وستكون جاهزة للتشغيل بحلول مارس / آذار 2022.

اليابان تكشف عن غواصة جديدة لها وسط نزاعها مع الصين

وأوضحت الوكالة اليابانية أن الغواصة قيد الإنشاء في حوض لبناء السفن غربي البلاد.

ويبلغ طول الغواصة "تايغي" التي سيقودها طاقم من 70 شخصا 84 مترا وبعرض 9.1 أمتار، وستكلف اليابان حوالي 720 مليون دولار.

وستكون هي السفينة رقم 22 في أسطول الغواصات التابع لقوة الدفاع الذاتي للبحرية اليابانية.

ويأتي الكشف عن الغواصة وسط تصاعد التوترات في بحر الصين الشرقي، حيث تتهم طوكيو بكين بانتهاك مياهها الإقليمية.

وقالت اليابان إن سفن حرس السواحل الصينية دخلت مياهها الإقليمية بالقرب من جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي يوم الأحد الماضي، ولم تغادر المنطقة إلا ليلة الثلاثاء بعد "فترة زمنية قياسية".

وأفاد خفر السواحل الياباني بأن السفن الصينية بقيت في مياهها لمدة 57 ساعة و39 دقيقة، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 39 ساعة و23 دقيقة المسجل في يوليو/ تموز الماضي.

وتطالب الصين بالجزر التي تسيطر عليها اليابان، والتي تسميها دياويو، وترسل بشكل روتيني سفنها الحربية إلى المياه المحيطة.

في ظل هذه التوترات المتزايدة، تهدف طوكيو إلى زيادة عدد غواصاتها من 16 إلى 22 كجزء من إرشادات برنامج الدفاع الوطني لعام 2010.