مظاهرات إسقاط السيسي
السبت 21 سبتمبر 2019 04:30

وسائل إعلام عالمية تبرز مظاهرات إسقاط السيسي في ميدان التحرير

رصدت وسائل إعلام عالمية المظاهرات التي شهدها ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
التفاصيل
  • صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كتبت: اندلاع مظاهرات مناهضة للحكومة في مصر.
  • رويترز: مظاهرات في العاصمة المصرية مناهضة للنظام المصري وتطالب بإسقاط السيسي
  • هيئة الإذاعة البريطانية(بي بي سي): المصريون يتظاهرون ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي
  • بي بي سي: إطلاق غاز مسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مصر.
  • بي بي سي: المظاهرات هي الأول من نوعها منذ وصول السيسي للسلطة في عام 2014.
  • بي بي سي: مئات المصريين ملؤوا ميدان التحرير، مهد ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011.
  • بي بي سي: المتظاهرون طالبوا برحيل السيسي.
  • بي بي سي: المظاهرات اندلعت في عدد من المحافظات في أنحاء مصر.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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