الصراع في اليمن
الاثنين 30 ديسمبر 2019 14:12

وسائل إعلام: الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية في مأرب

الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين قرب منطقة صافر بمأرب
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قالت وسائل إعلام يمنية مقربة من الحكومة الشرعية، إن الجيش اليمني أسقط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء.

ونقلت صحيفة المصدر أونلاين عن مصادر محلية وشهود عيان أن قوات من الجيش أسقطت طائرة مسيرة حوثية بالقرب من نقطة وضيح شمالي حقول صافر النفطية.

وأضافت المصادر أنهم سمعوا أصوات إطلاق رصاص كثيف وانفجار عنيف قبيل الإعلان عن إسقاط الطائرة.

وبث ناشطون يمنيون صورًا للطائرة المسيرة التي جرى إسقاطها بالقرب من حقول نفط صافر بمحافظة مأرب اليمنية شرق صنعاء.

ومنذ 2014، تدور في اليمن حرب مدمرة بين الحوثيين المتهمين بتلقي دعم من إيران وبين القوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي.

وتصاعدت حدّة الحرب منذ مارس/آذار 2015 مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.
 
وتسبب النزاع في مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب منظمات إنسانية والأمم المتحدة.

المصدر
الجزيرة مباشر
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حكومة الشرعية باليمن
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