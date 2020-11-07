وسائل إعلام أمريكية: جو بايدن هو الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة
وحصل بايدن على 290 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي، في حين حصد ترمب 214 صوتًا فقط، ويتعين على المرشح أن يحصل على 270 صوتًا ليفوز في السباق الانتخابي إلى البيت الأبيض.
BREAKING: JOE BIDEN WINS— CNN Breaking News (@cnnbrk) November 7, 2020
Joe Biden will be the 46th president of the United States, CNN projects, after a victory in Pennsylvania puts the Scranton-born Democrat over 270 https://t.co/q8Fed74z0j #CNNElection pic.twitter.com/NADZm3qkvY
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن النتائج الأولية تشير إلى فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد فوزه بولاية بنسلفاينا.
وعقّب جو بايدن في تغريدة عبر تويتر قائلًا "يشرفني أنكم اخترتموني لقيادة بلادنا العظيمة".
America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020
The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.
I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8
وتابع "سيكون العمل الذي ينتظرنا صعبًا، لكنني أعدك بهذا: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين - سواء صوتت لي أم لا. سأحافظ على الإيمان الذي وضعته فيّ".
By winning Pennsylvania, Joe Biden has secured enough electoral votes to win the presidency. See full election results here. https://t.co/FWJ0soiBZ6 pic.twitter.com/tzd1Xnn73X— The New York Times (@nytimes) November 7, 2020
وفاز بايدن بولاية بنسلفانيا ليصل إلى 290 صوتا في المجمع الانتخابي متجاوزا 270 صوتا اللازمة للفوز بالرئاسة وفق إحصاء لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
BREAKING: Joe Biden has been elected the next President of the United States. Here's how he won the White House https://t.co/70tG7zC809— TIME (@TIME) November 7, 2020
وعقّب ترمب على الإعلان في بيان قال فيه إن "الانتخابات لم تحسم بعد"، وأن "بايدن تعجل في إعلان فوزه بالانتخابات من دون دليل وبشكل زائف".
Key Race Alert. #JoeBiden #KamalaHarris pic.twitter.com/1E9MjSWcDz— DER SPIEGEL (@derspiegel) November 7, 2020
وقال الفريق القانوني لترمب إن "المراجعات أظهرت أن المسؤولين الديمقراطيين في بنسلفانيا لم يدققوا التصويت البريدي"، وأن "طريقة التصويت في بنسلفانيا كانت غير آمنة" و"بعض بطاقات الاقتراع كانت مريبة".
BREAKING: Joe Biden has surpassed 270 electoral votes and is projected to win the U.S. presidential election, according to NBC News. https://t.co/JfDCcKb0zQ pic.twitter.com/dd189zZHer— CNBC (@CNBC) November 7, 2020
Joe Biden has been declared as the 46th President of the United States #Election2020results pic.twitter.com/zJHUsJBy13— KGO 810 (@KGO810) November 7, 2020