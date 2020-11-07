الانتخابات الأمريكية
السبت 7 نوفمبر 2020 20:18

وسائل إعلام أمريكية: جو بايدن هو الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة

قالت وسائل إعلام أمريكية إن المرشح الديمقراطي جو بايدن قد فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، على حساب الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترمب.

وحصل بايدن على 290 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي، في حين حصد ترمب 214 صوتًا فقط، ويتعين على المرشح أن يحصل على 270 صوتًا ليفوز في السباق الانتخابي إلى البيت الأبيض.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن النتائج الأولية تشير إلى فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد فوزه بولاية بنسلفاينا.

وعقّب جو بايدن في تغريدة عبر تويتر قائلًا "يشرفني أنكم اخترتموني لقيادة بلادنا العظيمة".

وتابع "سيكون العمل الذي ينتظرنا صعبًا، لكنني أعدك بهذا: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين - سواء صوتت لي أم لا. سأحافظ على الإيمان الذي وضعته فيّ".

وفاز بايدن بولاية بنسلفانيا ليصل إلى 290 صوتا في المجمع الانتخابي متجاوزا 270 صوتا اللازمة للفوز بالرئاسة وفق إحصاء لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وعقّب ترمب على الإعلان في بيان قال فيه إن "الانتخابات لم تحسم بعد"، وأن "بايدن تعجل في إعلان فوزه بالانتخابات من دون دليل وبشكل زائف".

 وقال الفريق القانوني لترمب إن "المراجعات أظهرت أن المسؤولين الديمقراطيين في بنسلفانيا لم يدققوا التصويت البريدي"، وأن "طريقة التصويت في بنسلفانيا كانت غير آمنة" و"بعض بطاقات الاقتراع كانت مريبة".

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام أمريكية

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