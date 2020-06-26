الصراع في اليمن
الجمعة 26 يونيو 2020 01:07

وزير يمني مستقيل: الإمارات هي مهندس كل ما يجري في اليمن(فيديو)

قال وزير النقل اليمني المستقيل صالح الجبواني إن الإمارات هي المهندس لكل ما يجري، متهما السعودية بالتسويف عن طريق الدعوة إلى تنفيذ اتفاق الرياض.

وأضاف الجبواني في تسجيل مصور أن مخططات انفصال اليمن لن تفلح ولن يكون هناك انفصال ولا دولة في الجنوب.

وقال الوزير المستقيل إن اليمن لا يريد حليفا يطعنه في الظهر.

أبرز تصريحات الجبواني

لن يكون هناك انفصال ولا دولة في الجنوب ولا نريد حليفا يطعننا في الظهر.

مهما بلغت الأوضاع الداخلية من صعوبات إلا أن الشعب اليمني لن يركع ولن يستسلم.

أقول للمسؤولين اليمنيين أخرجوا من الرياض ولا تهينوا أنفسكم واليمنيين باستمرار قبول الذل والهوان.

إذا بقيت السعودية منساقة وراء الإمارات فسيكون لليمنيين شأن آخر إزاء وجود السعوديين في اليمن.

أقول للسعوديين إما أن تصلحوا ما أفسدتموه أو ترحلوا أما الإمارات فهي دولة معادية للشعب والدولة اليمنية.

 

فوجئنا بتسليم سقطرى من قبل السعودية إلى الإمارات فما حدث كان تواطؤا وتآمرا على الشرعية اليمنية.

 

كنا نعول على السعودية لإعادة الأمور إلى نصابها واستعادة صنعاء فإذا بنا نعيش انقلابا من مليشيا مدعومة من الإمارات في عدن .

المصدر
الجزيرة مباشر

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