الثلاثاء 11 يونيو 2019 23:47
وزير: واشنطن وبيجين لن تعلنا اتفاقا تجاريا خلال قمة مجموعة العشرين
قال وزير التجارة الأمريكي مارك ويلبور روس الثلاثاء إن الولايات المتحدة والصين لن تعلنا اتفاقا تجاريا خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في أواخر يونيو/حزيران في اليابان.
التفاصيل
- ويلبور روس على قناة "سي إن بي سي": قمة العشرين ليست المكان الذي نعقد فيه اتفاقا تجاريا نهائيا.
- روس: ثمة احتمال التوصل إلى شكل من أشكال الاتفاق حول سبل المضي قدما.. لن يكون بالتأكيد اتفاقاً نهائياً.
- روس: رغم أن هذا الصراع قد يتخذ شكل "حرب ساخنة"، لكنه سينتهي بحل تفاوضي.
- روس: الأسواق متوترة أكثر من اللازم أو مسترخية أكثر من اللازم.
- روس: الناس انفعلوا بشكل هستيري عندما هدد ترمب بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من المكسيك.
- روس: أخيراً، توصلنا إلى حل لأزمة على الحدود لا يتضمن فرض رسوم جمركية.
- روس: يتعين استخلاص الدروس من هذه الأزمة والحكم على هذه الإدارة من النتائج.
ترمب ينتظر
- من جهته، كرر ترمب أنه ينتظر لقاء نظيره الصيني خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا، مؤكداً أنه "على علاقة جيدة جداً به".
- ترمب: كنا قد توصلنا لاتفاق مع الصين وقاموا هم بخطوة إلى الخلف.
- ترمب: إذا لم يعودوا إلى هذه الاتفاق، ليس لدي أي مصلحة في توقيع اتفاق معهم.
- يريد ترمب من الصين الموافقة على إجراء تغييرات هيكلية.
- تريد واشنطن تخفيض عجز الميزان التجاري الكبير مع بيجين، لكن أيضاً تريد منها سلسلة التزامات في إطار احترام الملكية الفكرية ووقف النقل القسري للتكنولوجيا ووقف الإعانات الحكومية للشركات.
خلفيات
- قال ترمب في وقت سابق إن المستهلكين الأمريكيين غير متضررين من حرب الرسوم الجمركية بين بيجين وواشنطن.
- كتب في تغريدة أن الحكومة الصينية "تخفض قيمة عملتها وتدعم الشركات من أجل التخفيف من آثار الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 25%" على ما يساوي 250 مليار دولار من الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.
- قال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إن عودة التوتر بين الصين والولايات المتحدة من شأنه التأثير على نمو الاقتصاد الأمريكي مع تأكيده أنه حتى الآن تبدو الآثار على المستهلكين محدودة.
- هدد ترمب الإثنين أيضاً بفرض رسوم جمركية جديدة إذا لم يجرِ اللقاء المقرر بينه وبين الرئيس الصيني في أوساكا في اليابان خلال قمة مجموعة العشرين.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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