مصر
الأحد 7 مايو 2017 18:34

وزير: مصر تتوقع الدفعة الثانية من قرض الصندوق الشهر المقبل

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي (الأحد) إن مصر تتوقع الحصول على الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من يونيو/حزيران.

كان صندوق النقد اتفق مع مصر على برنامج لمدة ثلاث سنوات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.

وتبلغ الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد نحو 1.25 مليار دولار.

وأضاف الجارحي خلال مؤتمر صحفي في القاهرة "مؤشرات الاقتصاد المصري التي يتم مراجعتها مع بعثة صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد. نحن نراجع مؤشرات العام المالي القادم حاليا."

بدأت بعثة من صندوق النقد زيارة لمصر يوم الأحد الماضي لإجراء مراجعة تمهيدا للحصول على الدفعة الثانية من القرض. تنتهي الزيارة يوم الخميس المقبل وتسعى بعثة الصندوق خلالها لدراسة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

يشمل البرنامج الذي تباشره الحكومة المصرية العمل بضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار من المتوقع إقراره بشكل نهائي اليوم وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس. 

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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مصر
صندوق النقد
قرض
اقتصاد

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