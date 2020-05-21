وزير مصري: إصابات كورونا ستصل 20 ألفا خلال أيام.. ونقابة الأطباء تحذر (فيديو)

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري خالد عبد الغفار، اليوم الخميس، إن اليوم وغدًا ستصل حالات الإصابة بكورونا إلى 15 ألف حالة.

وتابع في كلمة له خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الثالثة لمشروع بشاير الخير بالإسكندرية "وتوقعتنا خلال الفترة القادمة خلال يومي 27 و28 مايو/آيار سنصل إلى 20 ألف حالة، إذا هناك تحليل للبيانات نستطيع به التنبؤ المستقبلي أن نتوقع بالأعداد".

وأضاف "لا داعي للقلق من سماع رقم 500 أو رقم 700 أو حتى رقم 900 أو 1000 إصابة، لكن القلق يكون عند رقم 15 أو 20 أو 30 ألف إصابة بالفيروس"، لافتًا إلى ضرورة وجود قوة في المنظومة الصحية حتى يمكن التنبؤ بالحالات في المستقبل.

وقال إن أي دولة لا تستطيع أن تتعرف على كل الحالات وخصوصا إذا كان 80% من الناس المصابين بهذا الفيروس لا يوجد لديهم اي أعراض التي تستدعي دخولهم للمستشفى، مؤكدًا أن "من يراهن على المنظومة الصحية لأي دولة فهو خاطئ، وإنما الرهان على الذات وحماية النفس ومن حولنا".

وأضاف "من الممكن أن نتوقع من اليوم أن العدد الأقصى للحالات التي من الممكن أن تصل إليها مصر 40 ألف حالة وبعد ذلك سيتم تسجيل صفر حالات، ونعلن أن مصر أثناء الجائحة قد أصيب بها 40 ألف حالة حد أقصى أو اجمالي".

تصاعد غير مسبوق في الإصابات

قالت عضو نقابة الأطباء المصرية منى مينا، إن هناك تزايدًا غير مسبوق في عدد الإصابات المعلنة بفيروس كورونا خلال الفترة القليلة الماضية، رغم التقطير الشديد في عمل المسحات اللازمة.

وناشدت خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، اليوم الخميس، المواطنين بضرورة الالتزام ببيوتهم في عيد الفطر وعدم تبادل الزيارات وتجنب التجمعات والالتزام بالتدابير الوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي قدر الإمكان لتفادي انتشار العدوى.

كما ناشدت الحكومة المصرية بمد فترات الحظر وعدم تخفيف القيود أو التراخي في الإجراءات الاحترازية بعد العيد لاسيما مع التصاعد الخطير في أعداد المصابين، كما طالبت بإعادة النظر في المعازل غير العلاجية المخصصة لحالات كورونا الخفيفة، لكنها أصبحت الآن تعج بحالات خطرة.

ولفتت إلى شكاوى عديدة من نقص مستلزمات الوقاية داخل المستشفيات، مشددة على ضرورة حماية الأطقم الطبية في مواجهة المرض حتى لا نفقدهم ونفقد معهم أرواحًا كثيرة.

كما شددت على ضرورة تفعيل إجراءات مكافحة العدوى في سكن الأطباء إما بتغيير نظام المناوبة أو إجراءات جديدة تخفف عدد الموجودين في المكان في آن واحد، مع تعقيم السكن بالماء والكلور مرتين في اليوم على الأقل وتوفير أدوات شخصية لكل طبيب وتنظيف الأسّرة باستمرار.

كما طالبت بتوفير مسحات للفرق الطبية المخالطين لمرضى كورونا، وتو فير أماكن لعزل الأطقم الطبية المصابة وهو ما تطالب به النقابة لا سيما مع تأكيدها إصابة الكثير من الأطباء بالفيروس ولم يتم عمل مسحات لهم أو عزلهم.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الأربعاء، هو 14229 حالة من ضمنهم 3994 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و680 حالة وفاة.