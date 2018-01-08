مصر والسودان
الاثنين 8 يناير 2018 10:44

وزير خارجية مصر: استدعاء السفير السوداني سببه مثلث حلايب

وزير الخارجية المصري سامح شكري
وزير الخارجية المصري سامح شكري
غيتي
كشف سامح شكري، وزير خارجية مصر، مساء الأحد، عن أن استدعاء السودان لسفيره بالقاهرة سببه النزاع حول مثلث حلايب الحدودي.

جاء ذلك في أول تعليق من الوزير المصري على قرار السودان، الخميس الماضي باستدعاء سفيره لدى مصر، عبد المحمود عبد الحليم، لـ"مزيد من التشاور"، فيما قالت الخارجية المصرية وقتها إنها بصدد "تقييم الموقف لاتخاذ الإجراء المناسب".

وقال شكري في تصريحات متلفزة مع الإعلامي المصري عمرو أديب "عندما أخطرنا باستدعاء السفير (السوداني) كانت الإشارة لموضوع حلايب، وكان دائما هناك إعلانات سودانية بالأمم المتحدة، حول هذا الأمر وكانت هناك إعلانات مصرية مقابلة تؤكد على الموقف المصري".

ويطالب السودان بأحقيته في السيادة على المثلث الحدودي في حلايب وشلاتين، وسط رفض مصري منذ سنوات.

وأوضح شكري، أن "هذا الموضوع (حلايب وشلاتين) متوقف بين البلدين حيث يتم التعامل حوله بحكمة فهو موضوع حساس".

ووصف شكري السودان بأنها "من أهم الدول لمصر"، مؤكدا أن الشعبين السوداني والمصري واحد.

وبشكل غير مسبوق، منذ نحو شهر، اتخذت مصر مؤخرا عدة إجراءات، بين إعلان مصر التوجه بشكوى لمجلس الأمن ضد السودان، وبناء 100 منزل بحلايب، وبث برنامج تلفزيوني، بخلاف بث خطبة الجمعة من المنطقة المتنازع عليها، وإنشاء سد لتخزين مياه السيول، وميناء للصيد في "شلاتين".

في المقابل، اتخذ السودان، الذي اعتاد أن يقدم شكوى أممية سنويا حول مثلث "حلايب وشلاتين"، إجراءً واحدًا لافتا، بإعلانه عدم الاعتراف باتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية الموقعة في 2016، مرجعا ذلك لمساسها بحق السودان في المثلث الحدودي، كونها اعترفت بحلايب ضمن الحدود المصرية.

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
سامح شكري
وزير الخارجية المصري
السودان
حلايب وشلاتين

اقرأ أيضا

Thumbnail
بانون يتراجع عن تعليقات تهاجم نجل ترمب
Thumbnail
شاهد: ريال مدريد يتعادل مع سيلتا فيغو 2-2 في الدوري الإسباني

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم