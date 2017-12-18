الجزائر
الاثنين 18 ديسمبر 2017 21:49

وزير خارجية قطر يصل إلى الجزائر لبحث الوضع في المنطقة العربية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
أرشيف
بدأ وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (الاثنين) زيارة إلى الجزائر، تستمر يومين، لبحث التعاون الثنائي وملفات المنطقة وفي مقدمتها قضية القدس.

وكان في استقبال الوزير القطري، بمطار الجزائر الدولي، نظيره الجزائري عبد القادر مساهل، بحسب الإذاعة الجزائرية الحكومية.

وصباح (الاثنين) قالت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إن "زيارة المسؤول القطري الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ستتناول العلاقات الثنائية".

وأضافت أن الضيف القطري سيبحث مع المسؤولين المحليين "آخر التطورات التي تشهدها المنطقة العربية، لاسيما الوضع في القدس المحتلة".

وتزامنت زيارة آل ثاني، إلى الجزائر، مع تواجد رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الذي وصل البلاد في وقت سابق (الاثنين)، في زيارة تستمر أربعة أيام.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
كلمات مفتاحية
الجزائر
قطر
وزير الخارجية القطري
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية الجزائري
عبد القادر مساهل
الأزمة الخليجية
حصار قطر
السعودية
الإمارات العربية المتحدة
البحرين
مصر

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: نتنياهو يشكر ترمب بعد استخدام الفيتو في مجلس الأمن
Thumbnail
الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم