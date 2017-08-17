وزير خارجية قطر يؤكد دعم وساطة الكويت لحل الأزمة الخليجية

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إنه ناقش مع مسؤولي السويد الحصار الجائر على قطر، مجددا تأكيده دعم وساطة الكويت وأهمية الحل الدبلوماسي للأزمة الخليجية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، الخميس، مع نظيرته السويدية في ستوكهولم، أنه شرح الظروف والمعلومات الخلفية المرتبطة بالأزمة، والتدابير غير الشرعية وغير المنصفة من دول الحصار ضد قطر، والوضع الإنساني المترتب عليها من قطع أواصر الأسر وقطع الأرحام وصعوبة الوصول للممتلكات فضلًا عن قضية الحج والعمرة والتي شهدت تطورات بالأمس.

وأوضح أنه شرح الجهود القطرية في المنظمات الدولية المختلفة في مسعى قطر لقلب الآية ولعكس تلك التدابير المجحفة، مؤكدًا ضرورة حل تلك الأزمة دبلوماسيا، مبينًا أن هناك حل يجب أن يوضع حيز التنفيذ وأهمية دعم وساطة أمير الكويت.

وشدد وزير الخارجية القطري على ضرورة حل الأزمة الخليجية والنظر في أي تظلمات من خلال الحوار المتبادل في ضوء احترام القانون الدولي واحترام السيادة وعدم فرض إملاءات.

ورحب الوزير القطري بقرار السعودية بالسماح للقطريين بأداء فريضة الحج وعدم تسييس الحج، لكنه قال إن السلطات السعودية لم توضح حتى الآن آلية استقبال الحجاج القطريين.

وحمَّل السلطات السعودية مسؤولية تأمين المواطنين القطرين خلال موسم الحج، معبرًا عن أمله في أن تتعاون السلطات السعودية مع الجهات القطرية لضمان سلامة الحجاج القطريين.

وحول الصراع في اليمن أكد الوزير القطري ضرورة حل النزاع في اليمن بالطرق السلمية، فيما ناقش مع وزيرة خارجية السويد الأوضاع في غزة، وأيضًا في القرن الإفريقي.

وعن التعاون بين البلدين، قال الوزير إن هناك مساحة مميزة يمكن التعاون من خلالها معا بين قطر والسويد، ونقل رغبة الدوحة في تطوير تلك العلاقة معتبرها أمرًا أساسيًا، داعيا السويد لتبادل الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين.