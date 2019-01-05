الأزمة الخليجية
السبت 5 يناير 2019 20:35

وزير خارجية قطر: الحوار هو الحل وليس المراهقة السياسية

وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
الجزيرة
قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن إن افتعال الأزمات وخلق عدوٍ وهمي ليس بالسياسة الناجعة خاصة في منطقتنا.
أبرز تصريحات وزير الخارجية القطري على حسابه بموقع تويتر:
  • ما نحتاجه اليوم هو التنمية الحقيقية لشعوبنا والحوار القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وليس المراهقة السياسية.
  • الحفاظ على حقوق ومكتسبات شعوبنا وتوظيف مقدرات دولنا لخدمتهم أفضل بلا شك من إلهاء الشعوب واشغالها بأزمات مفتعلة لا جدوى منها. ومحاولة خداعهم بانتصارات وهمية.
  • الدوحة ماضية في مسيرة نهضتها لتكون نموذجاً و أملاً لما يمكن أن يكون عليه عالمنا العربي.
  • في قطر اتحدت القيادة الصادقة الحكيمة والإرادة الجماعية الحقيقية والنتيجة بفضل الله ومنّه نراها اليوم، ولن ندخر جهداً للمحافظة عليها.
خلفيات:
  • في 5 يونيو/ حزيران 2017 قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر.
  • فرضت الرباعية حصارا على قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربعة بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
المصدر
الجزيرة مباشر
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قطر
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية
الحصار

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