الثلاثاء 22 يناير 2019 16:20
وزير خارجية قطر: الأزمة الخليجية شلّت قدرات مجلس التعاون
قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر أخذت مسارا ناجحا في سياستها الخارجية وثبت ذلك في مجالات عديدة مثل المساهمة في حل النزاعات بدارفور ولبنان.
تصريحات الوزير
- تصريحات الوزير القطري جاءت في جلسة بعنوان "السلام والمصالحة في عالم متعدد الأقطاب" ضمن جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.
- نحن نعيش في وضع معقد جدا في المنطقة وقطر أخذت مسارا مختلفا في السياسة الخارجية وكان ناجحا وثبت ذلك في مجالات عديدة مثل حل النزاعات في دارفور ولبنان حيث ساهمت قطر في إحلال السلام هناك.
- هناك قضايا أخرى تساهم فيها قطر مثل أفغانستان وقطر لديها القدرة على مخاطبة جميع الأطراف وتحاول استخدام إمكاناتها من أجل إحلال السلام بين البلدان المتنازعة لكن إذا كانت البلدان غير راغبة في الدخول في المفاوضات لا يمكن القيام بعمل أي شيء.
- الأزمة الخليجية شلت قدرة مجلس التعاون الخليجي على المساهمة في حل النزاعات والخلافات
- مجلس التعاون كمنظمة إقليمية لسوء الحظ من الواضح أنه لم يكن قادرا على حل النزاعات وكان ينبغي أن تكون هناك آلية لدعم المصالحة
- أكثر من 20 شهرا منذ بدء حصار قطر ولم يحدث أي شيء من جانب مجلس التعاون حتى الآن.
- قطر تساند الشعوب التي تتعرض للظلم والقهر على يد قادتها التي تمارس الاستبداد والطغيان.
- الولايات المتحدة يمكن أن تكون وسيطا للمصالحة في النزاعات بالمنطقة كونها حليفا قويا للعديد من البلدان.
- يجب على الدول العظمى توظيف نفوذها في وساطات المصالحة وحل النزاعات
- قطر بذلت مجهودات كبيرة للتفاوض لحل الأزمة الخليجية لكن الأطراف الأخرى كانت ترفض ذلك دائما
- حاولنا قدر الإمكان فصل الأزمة الخليجية عن الشعوب لأن لدينا أسرا مشتركة مسموحا لها بزيارة الدوحة دون أي إجراءات ودون التقدم بطلبات.
المصدر
الجزيرة مباشر