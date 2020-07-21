تركيا
الثلاثاء 21 يوليو 2020 21:20

وزير خارجية تركيا يتوعد: من يختار الحل العسكري في ليبيا سيهزم

وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو
الأناضول
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن الحل الوحيد في ليبيا سياسي وكل من اختار الحل العسكري حتى اليوم مني بالهزيمة.

وأضاف تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية النيجر كالا أنكورو، أن أولئك الذين فضلوا الحل العسكري حتى الآن هزموا في ساحات القتال، ولم يتمكنوا من تحقيق النجاح، ولن يتمكنوا.

وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده لطالما دعمت الحل السياسي في ليبيا، قائلا: لا طريق آخر للخروج من هذه الأزمة، وجميع السبل الأخرى لن تحقق نتائج لأحد.

وأضاف: "نحن ندعم الدول الأفريقية والمنظمات في أفريقيا وخاصة دول الساحل لتكون أكثر فعالية، في موضوع حل المشكلة في ليبيا وإرساء وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي".

وأكد تشاووش أوغلو، الذي كان يتحدث في نيامي عاصمة النيجر، عزم بلاده على تطوير علاقتها في كل المجالات على أساس التفاهم والاحترام المتبادلين، والرغبة في زيادة حجم التجارة بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات في النيجر.

وأكد أن النيجر تمثل عنصر استقرار في المنطقة، وأن بلاده ستدعم الأخيرة في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن اتفاقية التعاون العسكري الموقعة مع النيجر تهدف لمكافحة الإرهاب أيضا.

وأوضح أن بلاده ستزيد من دعمها التدريبي للنيجر في جميع المجالات، بما في ذلك تدريب القوات العسكرية والأمنية والمجال الصحي.

وبحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، مع رئيس النيجر محمد يوسفو، التعاون في مكافحة الإرهاب، والتطورات في ليبيا.

المصدر
الأناضول

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: هجوم مسلح على معسكر للجيش المصري في سيناء
Thumbnail
قطر تشتري حصة في شركة ألمانية مصنعة للقاحات
Thumbnail
فضيحة جنسية تهز فوكس نيوز الأمريكية
Thumbnail
وزير داخلية ليبيا: قرار البرلمان المصري إعلان حرب وسنرد عليه
Thumbnail
فيديو مبكي: مسنة مصرية تستغيث لإنقاذ منزلها من الهدم

الأكثر قراءة

  1. شاهد: هجوم مسلح على معسكر للجيش المصري في سيناء
  2. قطر تشتري حصة في شركة ألمانية مصنعة للقاحات
  3. فضيحة جنسية تهز فوكس نيوز الأمريكية
  4. وزير داخلية ليبيا: قرار البرلمان المصري إعلان حرب وسنرد عليه
  5. فيديو مبكي: مسنة مصرية تستغيث لإنقاذ منزلها من الهدم