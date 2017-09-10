ميانمار - مسلمو الروهينغيا
الأحد 10 سبتمبر 2017 20:10

وزير خارجية بنغلاديش: 3 آلاف من الروهينغيا قتلوا خلال الأحداث الأخيرة

جثث نساء من الروهينغيا وأطفالهن غرقوا بعد انقلاب قاربهم أثناء فرارهم من ميانمار إلى بنغلاديش
رويترز
قال وزير خارجية بنغلاديش، حسن محمود علي، الأحد، إنّ أكثر من 3 آلاف من المسلمين الروهينغيا قُتلوا بإقليم أراكان في ميانمار خلال الهجمات التي يشنها الجيش هناك.

ودعا "علي"، خلال لقائه عددًا من الدبلوماسيين الأجانب في عاصمة بلاده دكا، "المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود ومساعدة مسلمي أراكان من أجل الحصول على حقوقهم".

ومنذ 25 من أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية ضد المسلمين الروهينغيا في إقليم أراكان.

ولا تتوفر إحصائية واضحة بشأن ضحايا تلك الإبادة، لكن الناشط الحقوقي بأراكان عمران الأراكاني، قال في تصريحات للأناضول، إنهم رصدوا 7 آلاف و354 قتيلًا، و6 آلاف و541 جريحا من الروهينغيا منذ بداية حملة الإبادة الأخيرة وحتى الأربعاء (6 من سبتمبر/أيلول الجاري).

وأمس السبت، قدّرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عدد الروهينغيا الفارّين من أراكان إلى بنغلاديش منذ اندلاع أعمال العنف بنحو 290 ألف شخص.

المصدر
الأناضول
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