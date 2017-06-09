قطر
الجمعة 9 يونيو 2017 17:42

وزير خارجية البحرين يزور إسطنبول السبت

خالد بن حمد آل خليفة وزير خارجية البحرين
أرشيف
أعلنت الخارجية التركية الجمعة أن وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن حمد آل خليفة سيزور السبت تركيا في خضم أزمة دبلوماسية في الخليج.

وجاء في بيان للوزارة أن الوزير البحريني سيتباحث مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو وأيضا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتشهد دول الخليج منذ الاثنين أزمة دبلوماسية اندلعت إثر قطع السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

وأغلقت دول الخليج الثلاث حدودها البرية والبحرية مع قطر وفرضت عليها أيضا تضييقات في مجال الطيران، وهي الإجراءات التي وصفها الرئيس التركي بأنها ليست جيدة.

كما صادق البرلمان التركي هذا الأسبوع على نشر قوات تركية في قاعدة تركية في قطر.

المصدر
الجزيرة مباشر
الفرنسية
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قطر
الخليج
السعودية
البحرين
الإمارات
تركيا رجب طيب أردوغان

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