تركيا وألمانيا
السبت 3 يونيو 2017 18:28

وزير خارجية ألمانيا: نتطلع لعلاقات طبيعية مع تركيا

زجمار جابرييل وزير الخارجية الألماني
قال زجمار جابرييل وزير الخارجية الألماني السبت إنه سيسعى لنزع فتيل الأزمة بين ألمانيا وتركيا حين يزور أنقرة يوم الاثنين (5 يونيو حزيران).

وتدهورت العلاقات بين البلدين بعد أن رفضت الحكومة التركية التصريح لمشرعين ألمان بزيارة قاعدة إنجيرليك الجوية التركية حيث يتمركز نحو 250 جنديا ألمانيا لتقديم الدعم في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال جابرييل على هامش منتدى اقتصادي في سان بطرسبرغ إن قضية حق زيارة مشرعين ألمان لقاعدة إنجيرليك في تركيا تظل نقطة خلاف رئيسية.

وأضاف الوزير "لا يمكن أن نقبل بعدم السماح لأعضاء في البرلمان بزيارة جنود متمركزين في الخارج."

وقال جابرييل إن القبض علي صحفيين ألمانيين سبب أخر للتوتر في العلاقات الألمانية التركية.

واعتقلت السلطات التركية الصحفية الألمانية ميسال تولو بتهمة ترويج "دعاية إرهابية" والصحفي دينيز يوجيل مراسل دي فلت بتهمة مماثلة.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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تركيا
ألمانيا
قاعدة إنجرليك

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