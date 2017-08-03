الأزمة الخليجية
الخميس 3 أغسطس 2017 21:58

وزير خارجية ألمانيا: تطابق أوربي أمريكي تجاه رفض عزل قطر

وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل
أرشيف
قال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل في حوار مع مجلة "شتيرن" الألمانية، إن تقاربا وصفه بالجيّـد، حدث بين الولايات المتحدة وأوربا، في ظل الإدارة الجديدة لواشنطن.

وأضاف غابرييل أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أثبت في الأشهر الماضية كيف يمكن للسياسة الأوربية الأمريكية أن تكون أكثر تكاملاً،

وتحدث عن إمكانية العمل مع واشنطن في ملفات عديدة، مشيرا إلى أن هذا ظهر جلياً في الأزمة الخليجية، وكيف توافقت مواقف تيلرسون مع مواقف أوربا الرافضة لعزل قطر.

وأوضح غابرييل أن أوربا وأمريكا عملتا معاً سعيا لحل الأزمة بما يجنب دول الخليج خطر الحرب.

المصدر
الجزيرة
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
ألمانيا
زيغمار غابرييل
الأزمة الخليجية
دول الحصار

اقرأ أيضا

Thumbnail
مغردون يصبون غضبهم على الأسد بعد إعلان إعدام الصفدي
Thumbnail
برشلونة: تسلمنا 222 مليون يورو من ممثلي نيمار لفسخ عقده

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: لحظة مروعة لانفجار أنبوب مياه في أوكرانيا