الجزائر
الاثنين 29 مايو 2017 22:48

وزير جزائري سابق يطلق النار على زوجته

عبد الحفيظ أمقران، وزير الشئون الدينية الجزائري الأسبق
أوقفت قوات الأمن الجزائرية (الإثنين) الوزير الأسبق للشؤون الدينية عبد الحفيظ أمقران، بعد إطلاقه النار على زوجته في منزلهما، بمنطقة زرالدة غربي العاصمة بحسب وسائل إعلام محلية.

وأكدت فضائية "النهار" الخاصة، أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأسبق عبد الحفيظ آمقران، قام بإطلاق النار على زوجته في منزل العائلة بزرالدة غربي العاصمة".

وأوضحت أن الشرطة اقتادت الوزير الأسبق للتحقيق معه في ملابسات الحادثة.

من جهتها أكدت صحيفة "الشروق" الخاصة وقوع الحادثة مشيرة إلى أن أسبابها لا تزال مجهولة (حتى مساء الإثنين).

وذكرت الصحيفة على موقعها الالكتروني أن الوزير "أطلق ثلاثة عيارات نارية على زوجته، ليصيبها في مناطق متفرقة من الجسم، لكن من حسن حظها أن الرصاصات لم تكن قاتلة، وتجاوزت الزوجة مرحلة الخطر بعد أن تلقت الإسعافات اللازمة بالمستشفى".

وعبد الحفيظ آمقران (91 سنة) هو وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر بين عامي 1992 و1993، وبعد مغادرته الحكومة تفرغ للكتابة.

المصدر
الأناضول
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وزير الشئون الديينية
عبد الحفيظ آمقران
حوادث

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