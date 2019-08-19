الاثنين 19 أغسطس 2019 17:46
وزير بحكومة الاحتلال يهدد بعملية عسكرية واسعة في غزة
كشف وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، اليوم الإثنين، عن استعدادات لعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة.
تأييدًا لنتنياهو
- دافع شتاينتس عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي هدد أمس الأحد بشن تلك العملية، بغض النظر عن إجراء الانتخابات.
- قال شتاينتس في حديث لهيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، إن رئيس الوزراء يتصرف بحزم، ولكن بحكمة وبعناية، حسب وصفه.
- الوزير رفض الانتقادات التي توجه إلى نتنياهو، بشأن التعامل مع الأوضاع في القطاع.
- شتاينتس أوضح أن "إسرائيل" تتخذ الاستعدادات لاحتمال القيام بعملية عسكرية موسعة في القطاع، في حال لم يكن هناك أي خيار آخر.
ما قصة انتقاد نتنياهو؟
- كان قادة في المعارضة الإسرائيلية قد وجهوا انتقادات في الأيام الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد أن قالوا إنه فقد قوة الردع في غزة.
- أتت انتقادات المعارضة، قبل أقل من شهر من الانتخابات، التي ستجري في السابع عشر من سبتمبر/أيلول المقبل.
- نتنياهو ردًا على تلك الانتقادات: لقد سمعت تصريحات أنني أتجنب القيام بعمل عسكري واسع في غزة بسبب اعتبارات الانتخابات، هذا غير صحيح، أي شخص يعرفني يعرف اعتباراتي.
الجهاد الإسلامي ترد على التهديدات
- حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قالت إن غزة ستكون جحيمًا للإسرائيليين إذا ما واصل الاحتلال اعتداءاته عليها.
- داود شهاب، مدير مكتب الإعلام لدى الحركة ذكر أن لدى المقاومة مخزون قوة كبير ومقاومة صلبة.
- شهاب: الاحتلال يشن حربًا معلنة على شعبنا، ولا يمكن لغزة أن ترفع الراية البيضاء ولدينا القدرة على الرد.
انتشال شهداء في القطاع
- وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت صباح أمس الأحد، انتشال جثامين 3 شهداء قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت الماضي، شمالي قطاع غزة.
- زعم جيش الاحتلال في بيان، أنه رصد فلسطينيين مسلحين (لم يحدد عددهم) قرب السياج الأمني شمالي القطاع وأطلق عليهم النار.
- تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أن عددهم 5 وأنهم جميعًا استشهدوا بنيران الاحتلال.
- مظاهرات عفوية انطلقت مساء أمس في قطاع غزة، تشييعًا للشهداء ودعمًا للمقاومة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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