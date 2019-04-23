الثلاثاء 23 أبريل 2019 12:36
وزير: انفجارات سريلانكا رد انتقامي على هجوم مسجدي نيوزيلندا
قال وزير الدولة السريلانكي لشؤون الدفاع اليوم الثلاثاء إن التفجيرات التي هزت سريلانكا يوم الأحد خلال الاحتفال بعيد القيامة كانت ردا انتقاميا على الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا.
التفاصيل:
- الوزير السريلانكي روان ويجيواردين أضاف أمام برلمان بلاده أن هناك اعتقادا بمسؤولية تنظيمين إسلاميين داخل سريلانكا عن الهجوم.
- ويجيواردين: كشف التحقيق الأولي أن ما حدث كان ردا انتقاميا على هجوم مسجدي نيوزيلندا، مضيفا أن التفجيرات نفذتها "جماعة التوحيد الوطنية وجمعية ملة إبراهيم".
- متحدث باسم الشرطة قال إنهم استجوبوا 40 شخصا على خلفية التفجيرات التي نسبت إلى جماعة إسلامية محلية هي "جماعة التوحيد الوطنية".
ارتفاع الضحايا:
- ارتفعت حصيلة اعتداءات أحد الفصح في سريلانكا إلى 310 قتلى إثر وفاة عدة أشخاص متأثرين بجروحهم أمس، وفق متحدث باسم الشرطة الذي أعلن أيضا عن توقيفات جديدة.
- كانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 290 شخصا. ولا يزال عدد الجرحى قرابة 500.
حداد وطني:
- بدأت سريلانكا الثلاثاء يوم حداد وطني بلزوم ثلاث دقائق صمت عن أرواح 310 قتلى سقطوا في عدة تفجيرات متزامنة على كنائس وفنادق في عيد الفصح.
- تم تنكيس الأعلام على المباني الحكومية وتقوم الإذاعات والتلفزيونات ببث برامج موسيقية. وأغلقت متاجر بيع الكحول.
خلفيات:
- الأحد، أسفرت ثمان هجمات بسريلانكا، الأحد، عن مقتل ما لا يقل عن 290 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين، وفق الشرطة المحلية.
- ووقعت أربعة تفجيرات في نفس التوقيت تقريبا الساعة 8:45 صباحا بالتوقيت المحلي ثم وقع تفجيران آخران خلال 20 دقيقة. ووقع التفجير في الفندق الرابع والمنزل بعد الظهيرة.
- معظم القتلى والجرحى الذين سقطوا في الهجمات سريلانكيون لكن مسؤولين حكوميين قالوا إن 32 أجنبيا لقوا حتفهم أيضا. ومن بين هؤلاء الأجانب بريطانيون وأمريكيون وأتراك وهنود وصينيون ودنماركيون وهولنديون وبرتغاليون.
- تزامنت الهجمات مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح" في سريلانكا التي تعتبر دولة ذات غالبية بوذية، فيما يبلغ عدد المسيحيين الكاثوليك فيها 1.2 مليون، من إجمالي سكان البلاد المقدر بـ21 مليونا.
المصدر
وكالات
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