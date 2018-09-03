الاثنين 3 سبتمبر 2018 13:34
وزير المالية التركي: تراجع الليرة لا يهدد البنوك
قال وزير المالية التركي براءت البيرق في مقابلة مع وكالة رويترز إن هبوط الليرة التركية لا يمثل تهديدا للبنوك في بلاده.
أهم تصريحات البيرق لوكالة رويترز:
- لا أتوقع مشاكل أو مخاطر بسبب مستويات الدين الكلية.
- مستويات الدين الكلية منخفضة نسبيا بالمعايير الدولية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
- "عندما ننظر للأمر من خلال ميزانيات البنوك وجميع قنوات الائتمان خلال الفترة، ليس هناك ما يهدد القطاع المصرفي فيما يخص (أسعار) الصرف والعملة".
- استبعد المخاوف بشأن الدين بما في ذلك ديون القطاع الخاص.
- بشأن مستويات الدين الحالي قال البيرق: "حتى إذا نظرنا إلى الإجمالي فإن تركيا لا تواجه مثل هذه المشكلة أو التهديد".
· البنك المركزي التركي مستقل عن الحكومة وسيتبني الإجراءات اللازمة.
وكالات التصنيف الائتماني:
- سلطت وكالات التصنيف في الأسابيع الأخيرة الضوء على المخاوف إزاء البنوك التركية.
- خفضت وكالة ستاندرد آند بورز الشهر الماضي التصنيف الائتماني لتركيا درجة واحدة من bb إلى b+، وأبقت على النظرة المستقبليةلتركيا مستقرة
- هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأحد) مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، وقال إن تلك المؤسسات مسيسة ولا تتحلى بالصدق.
خلفية:
- خسرت العملة التركية نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام مع تسارع وتيرة هبوطها بفعل الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن القس الأمريكي أندرو برانسون المحتجز في تركيا، والذي يواجه اتهامات بالإرهاب هناك.
- قدر بنك جيه بي مورغان أن نحو 179 مليار من الديون الخارجية التركية يستحق خلال عام حتى يوليو/تموز 2019، من بينها مبلغ قيمته نحو 146 مليار دولار يدين به القطاع الخاص.
- على مدار أعوام، اقترضت شركات تركية بالدولار واليورو بفضل أسعار الفائدة المنخفضة. لكن هبوط الليرة رفع تكلفة خدمة الدين، ما أثار مخاوف المستثمرين من أن تشهد البنوك زيادة في الديون الرديئة.
المصدر
رويترز
الجزيرة مباشر
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