وزير الغلابة المصري.. "رغيف العيش" يعيد باسم عودة إلى الواجهة
وشارك مدونون مقاطع فيديو رافضة لقرارات الحكومة الجديدة وسط دعوات لوقف تنفيذ القرار، مؤكدين أن ما يحدث بسبب تكميم الأفواه و ضمان عدم اعتراض المواطنين خوفا من الاعتقال.
الحكاية انه كان كده وبقي كده وعشان أحنا مرضناش بيه كده فلازم ناخده كده .. وهي دي المعجزة— المعلم داغر (@officialhta2522) August 18, 2020
سحيييييح#رغيف_العيش pic.twitter.com/yUf7HvUKw3
وشارك مغردون صورا قديمة لوزير التموين السابق والمعتقل باسم عودة والمعروف باسم "وزير الغلابة"، مع إنتاج المخابز الذي وعد به قبل الانقلاب العسكري عام 2013.
حتى رغيف العيش في إيد الغلبان بقى عجبة!#رغيف_العيش pic.twitter.com/kiDfmdSqRB— سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) August 18, 2020
وسخر آخرون من قرار تخفيض وزن الخبز بدلا من رفع سعره كنوع من الاحتيال، معبرين عن غضبهم من الضغط على المواطن ومحدودي الدخل والفقراء.
هذا المشهد الراقي والرائع كان في عهد الرئيس #مرسي رحمه الله..— أحمد البقري (@AhmedElbaqry) August 18, 2020
سيدة تشكو لوزير التموين د. #باسم_عودة فك الله أسره غلاء الاسعار ان كليو اللحمة وصل ٤٠ جنية والارز بـ ٣ جنية، يحاورها بكل هدوء وعادة سالمة لمنزلها!
الان كليو اللحمة تجاوز الـ 120 جنية و #رغيف_العيش وزنه بقى 90 غراما! pic.twitter.com/MZtmxH9VSo
وباسم عودة أستاذ هندسة مصري تولى وزارة التموين في مصر لمدة 6 أشهر فقط خلال العام الذي أمضاه الرئيس المصري الراحل محمد مرسي في الحكم وحتى الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي.
رغيف العسكر ورغيف الاخوان. pic.twitter.com/HRbOpLDrIA— سليم عزوز (@selimazouz1) August 18, 2020
وكان أصغر الوزراء في حكومة الدكتور هشام قنديل، وأطلق عليه لقب "وزير الفقراء" لما قدمه من حلول للأزمات المعيشية اليومية التي يعاني منها المواطنون.
بدل ما يرفعوا سعر #رغيف_العيش نقصوا الوزن خطه في منتهي الذكاء . #دولة_الجبايه pic.twitter.com/Pu2aPrM1CM— مزجنجى (@elnggar_saeed) August 18, 2020
وفي يوم الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 أعلنت قوات الأمن المصري أنها ألقت القبض على باسم عودة في مصنع للصابون بمنطقة وادي النطرون في محافظة البحيرة تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره لاتهامه "بالتحريض على العنف"، وهي التهمة التي وجهت للعديد من زعامات الإخوان المسلمين.
#رغيف_العيش— جمال عبد العظيم (@xbg_l) August 18, 2020
لا زال المخبول السيسي يسير على خطى معاكسة ومضادة
لثورة يناير حيث طالبت بالعيش والحرية فألغى السيسي الحرية
وإخترع رغيف الزينة الذي لا يغني ولا يسمن من جوع،وفي غمرة
هذا الإستهتاربالشعب سيتم القاء القبض على السيسي ووضعه
في قفص الحمير بحديقة الحيوان بالجيزة قبل نهاية2020
وفي 19 يونيو/حزيران 2014 صدر حكم الإعدام بحق باسم عودة وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث مسجد الاستقامة"، ورفض مفتي الديار المصرية التصديق على الحكم، وعلق باسم عودة على اعتقاله وسجنه "لو مصر ستتقدم بسجننا فهذا ثمن رخيص مستعدون لدفعه.
#رغيف_العيش— Taha Abo Almjed 🇪🇬 (@TahaAboalmjed) August 19, 2020
الفئه الي بتاكل الرغيف ده هي الفئه الاقل دخلاً والفقراء لان أصحاب الدخول المرتفعة بيأكلوا الخبز السياحي
كونك تصغر الرغيف ده علي الناس دي بحجة توفير المال لبناء مشاريع ثلاث أرباع الأموال الي بتدفع فيها بتروح لجيوب الحراميه
القذاره والحقاره دي حتنتهي أمتا بس يا #سيسي ⁉️
قرارات صادمة
زيادة سعر رغيف الخبز بنسبة 18% من خلال تقليل وزن الرغيف، كان آخر القرارات
المؤلمة التي اتخذتها حكومة السيسي خلال شهر واحد وتمس حياة المواطن المصري، ما أثار موجة عارمة من الغضب والاستياء.
فبموجب قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية خفضت الوزارة وزن رغيف الخبز من 110 غرامات إلى 90 غراما.
اظن الفرق واضح— Yaseen Elsayed (@yaseen11200) August 18, 2020
ده اكل الشعب وده اكل أعضاء مجلس الشيوخ#رغيف_العيش pic.twitter.com/wj1zGFj0Xz
رفع أسعار المترو
وجاءت زيادة أسعار رغيف الخبز بعد يوم واحد من مطالبة السيسي وزير النقل برفع أسعار تذاكر المترو دون تردد وذلك خلال افتتاح مرحلة جديدة من خطوط مترو الأنفاق في القاهرة.
وعقب تصريحات السيسي بساعات أعلنت وزارة النقل زيادة أسعار المترو، بنسب تصل إلى 66% ما أثار عاصفة من الاستياء والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.
رفع تذاكر المترو بعد إنتخابات مجلس— sultan_2 (@sultan209366619) August 16, 2020
لا مؤاخذة الشيوخ
ودا حال الشعب 👇👇👇👇#سلطانيات2 pic.twitter.com/l2Cw77dol6
زيادة أسعار المحمول
وفي يوليو/تموز الماضي تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية لاشتراك الهاتف، من فئة 10 قروش إلى جنيهين اثنين.
وأصبح الاشتراك السنوي لخط التليفون 8 جنيهات سنوياً بدلاً من 6 جنيهات، يتم تحصيلها بواقع 68 قرشا شهريا عن كل خط تليفون وذلك بالخصم من قيمة كارت الشحن لكل خط.
#رغيف_العيش— moka.mohamed.official (@Amanymoka31Moka) August 18, 2020
رفع تذكرة المترو
وزيادة ضريبه المحمول
و 5% ضريبه علي المعاشات
و1% ضريبه علي الموظفين
رفع اسعار فواتير الكهرباء يه يا بلحه هو كله رفع مفيش تخفيض
عندك حق تخفيض حجم رغيف العيش
احنا عايشين ف بلد مفيش اكل مفيش شرب مفيش نضافه مفيش حرية مفيش حقوق وباسعار خرافه pic.twitter.com/TrOmD22uZe
زيادة أسعار الكهرباء
في التاسع من يونيو/حزيران الماضي أعلن محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، زيادة أسعار الكهرباء بنسبة زيادة بلغت 19.1%.
وذكر شاكر أن وزارة الكهرباء والطاقة قد رفعت أسعار استهلاك الكهرباء بنسبة 21.3% العام الحالي، وبنسبة 23.1% العام الماضي.
وجات الزيادة الجديدة رغم الانخفاض الكبير في أسعار الطاقة عالميا، حيث انخفضت أسعار البترول إلى النصف تقريبا مما هو محدد سلفا لسعر برميل البترول في الموازنة العامة للدولة في مصر.
ف ايام قليله— AbeerAg (@AbeerAg5) August 18, 2020
رفع سعر شريحة #الكهربا
رفع سعر تذاكر #القطارات
رفع سعر تذاكر #المترو
ويوم ما نقول ياتخفيض نخفض حجم #رغيف_العيش
😠 pic.twitter.com/S6ru5w0iXZ
خصم من الرواتب
كما جاءت الزيادات في الأسعار بعد بدء تطبيق قرار السيسي بخصم نسبة 1% من رواتب العاملين في الحكومة والقطاع الخاص شهريا لمواجهة فيروس كورونا، إضافة إلى خصم نسبة 0.5% من أصحاب المعاشات.
خصم %1 من المرتبات— Amir Masr (@AmirMasr3) May 20, 2020
و %0.5 من المعاشات لمواجهة كورونا
= أبوس رأسك كفاية ... المصلحة إتهرت 😂 pic.twitter.com/AKigH3gz3L
فقر وبطالة
تأتي الزيادات الأخيرة في الأسعار رغم تداعيات جائحة كورونا على الأسر المصرية والتي أدت إلى انخفاض دخول 73.5% من الأفراد، وتعطل 26% من الأفراد عن العمل، وانخفاض استهلاك اللحوم بنسبة 26%، وانخفاض استهلاك الملابس بنسبة 27%، وأن ثلث الأسر المصرية يعاني من عدم كفاية الدخل. بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تداعيات اقتصادية كارثية لفيروس #كورونا على الأسر #المصريةhttps://t.co/alOBv8s1Eu— الجزيرة نت (@ajanet_ar) June 24, 2020
وبحسب جهاز الإحصاء فقد ارتفع معدل البطالة في مصر إلى 9.6% خلال الربع الثاني من 2020 المنتهي في يونيو/حزيران الماضي،. واقتربت البطالة من أعلى معدلاتها منذ عامين، بعد أن أجبرت جائحة "كوفيد-19" العديد من الشركات والأنشطة الاقتصادية على وقف أعمالها.
تقرير مخيف للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ينشره مركز معلومات مجلس الوزراء عن حال الأسرة المصرية خلال الأشهر الماضية!!— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) June 28, 2020
سبل عدة لجأت إليها الأسر المصرية لتخطي تداعيات أزمة وباء كورونا ،نصف المصريين اتجهوا للاقتراض للمساعدة على تلبية احتياجاتهم الأساسية#زلزال pic.twitter.com/vinCSoyc8l
وكان معدل البطالة بلغ 7.7% في نهاية مارس الماضي، قبل أن يرتفع إلى 9.2% في أبريل مع تشديد الحكومة للإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة.
في عهد الإنقلاب..— عاشق الحريه (@kZiTSXIvVqNdlSm) August 17, 2020
معدل البطالة في إرتفاع مستمر..#ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/nux7BzABnX
إغناء أم إفقار
كان السيسي قد قال حينما كان مرشحا رئاسيا قبل 6 سنوات "اغنِي الناس أولا قبل رفع الأسعار".
لكن السيسي بعد أن أصبح رئيسا وعلى مدى سنوات حكمه اتخذ العديد من القرارات المؤلمة، ورفع أسعار جميع السلع والخدمات ويؤكد دائما أنه لا خدمة مجانية أو حتى بأسعار مخفضة.
خفض الدعم
وأظهر التقرير نصف السنوي لوزارة المالية المصرية انخفاض قيمة الدعم في الموازنة المصرية خلال النصف الأول من العام المالي 2019-2020 بنحو 37 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث انخفض من 112.5 مليار جنيه (7.2 مليار دولار)، إلى 75.6 مليار جنيه (4.8 مليار دولار) بنسبة انخفاض بلغت 32%.
قررت الحكومة المصرية خفض الدعم عن المواد البترولية بنسبة 40%، في موازنة العام المالي 2019-2020، لينخفض دعم المواد البترولية في #مصر إلى 52.8 مليار جنيه بدلا من 89 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق pic.twitter.com/Ch7EpFR5Sk— شبكة رصد (@RassdNewsN) March 28, 2019
وانخفضت قيمة المساعدات الاجتماعية في النصف الأول من العام المالي 2019-2020 من 24.6 مليار جنيه، إلى 15 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت 39%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وانخفض دعم المزارعين في النصف الأول من العام المالي 2019-2020 من 504 ملايين جنيه، إلى 14 مليون جنيه بنسبة انخفاض بلغت 97.2%، مقارنة بالعام السابق.
وانخفض دعم الكهرباء في الموازنة المصرية إلى صفر في النصف الأول من العام المالي 2019-2020 مقارنة مع 7.992 مليارات جنيه (510 ملايين دولار) قبل عام.
وانخفض دعم المواد البترولية في الموازنة المصرية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2019-2020 من 30.2 مليار جنيه، إلى 9.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت 67.2%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
قتل للفقراء
وفيما وصفه البعض بقتل للفقراء انخفض عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة إلى 2.2 مليون عام 2018، من 2.3 مليون عام 2017 بنسبة انخفاض بلغت 2%.
كما انخفض عدد الأسر المستفيدة من معاشات ومساعدات وزارة التضامن الاجتماعي إلى 1.77 مليون عام 2018، من 1.83 مليون عام 2017 بنسبة انخفاض 3.1%.
يأتي هذا رغم زيادة نسبة الفقر إلى 32.5% بحب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
#احنا_فقرا_ليه— Alternative Policy Solutions (@aps_auc) October 24, 2019
مصر بتصرف على الضمان الاجتماعي 0.5% من الناتج المحلي- أقل بكتير من الدول اللي شبهنا في الدخل. وأغلب المحتاجين للحماية الاجتماعية مش بيحصلوا عليها. مقالنا الأسبوع ده كتبه د.ستيفن كيد الخبير في نظم الحماية الاجتماعية.
اقرأوه على موقع حلول: https://t.co/05eMTLpQc0 pic.twitter.com/DwbjAG07k5
سخط واستياء
وعبر مغردون عن سخطهم واستيائهم من الزيادات المتكررة لتذاكر المترو وغيرها من الخدمات في عهد السيسي، واعتبر بعضهم أن الزيادات مردها صمت المواطن المقهور وعدم مطالبته بحقوقه.
وقال مغردون إن السلطات تسدد القروض من جيوب المواطنين، وإن رفع أسعار المواصلات سينتج عنه ارتفاع أسعار جديد للسلع والخدمات بالتبعية.
للمرة الرابعة رفع أسعار تذاكر المترو الممول بالقروض حسب تصريح السيسي.. هل تنوي الدولة سداد ديونها من جيوب المواطنين؟ #قروض_الخراب_مش_انجازات— الزعيم (@allahom1) August 16, 2020