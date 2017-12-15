ألمانيا
الجمعة 15 ديسمبر 2017 16:13

وزير العدل الألماني يطالب بجعل "الهولوكوست" اختبارا لاندماج المهاجرين

وزير العدل الألماني هايكو ماس
وزير العدل الألماني هايكو ماس
دعا وزير العدل الألماني هايكو ماس إلى جعل تاريخ القتل الجماعي لليهود الأوربيين إبان الحقبة النازية موضوع اختبار في دورات الاندماج للمهاجرين.

وكتب ماس في مقال بمجلة "دير شبيغل" الألمانية في إشارة إلى احتجاجات معادية لإسرائيل في برلين أنه يرى أن هناك "ضرورة ملحة لأن تكون محرقة النازية (الهولوكوست) ومعناها بالنسبة للمجتمع موضوعا رئيسيا في دورات الاندماج، وأن يجرى تضمينها في الاختبار النهائي للدورات".

وأكد ماس ضرورة أن يلم اللاجئين بالتاريخ الألماني، وكتب: "الكثيرون منهم ليس لديهم دافع للانشغال بالتاريخ الألماني. على العكس: إنهم ينحدرون في الغالب من دول يبث فيها القائمون على الأمور الكراهية ضد اليهود وإسرائيل، وصارت فيها معاداة السامية أمرا مسلما به ثقافيا تقريبا".

يذكر أن المظاهرات التي نظمها عرب في ألمانيا احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل شهدت حرق أعلام إسرائيلية، ما أثار موجة استياء في ألمانيا.

وكتب ماس: "من يحرق أعلاما إسرائيلية، لا يحرق فقط أخلاقه، بل قيم دستورنا".

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الألمانية
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وزير العدل الألماني
هايكو ماس
القتل الجماعي لليهود الأوربيين
الهولوكوست
المهاجرين
دورات الاندماج
أعلام إسرائيلية

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