وزير الري المصري: سنلجأ إلى الاستيراد لتعويض نقص المياه
وشدد عبدالعاطي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، على ضرورة النظر إلى قضية المياه بجدية باعتبارها قضية أمن قومي؛ مشيرا إلى أن فقدان 2% من المياه في مصر أي بما يعادل مليون متر مكعب يعني فقدان 200 ألف أسرة لوظائفهم.
وأوضح أنه جارٍ استيراد القمح وبعض السلع الأخرى من أجل توفير المياه المستخدمة في الزراعة، مشيرا إلى أن مصر تعد ثاني أكبر دولة في العالم والوحيدة في أفريقيا من حيث إعادة تدوير المياه.
وأشار إلى أن استهلاك المصريين من المياه يصل إلى 80 مليار متر مكعب منها 55 مليار متر مكعب من نهر النيل، ويتم تعويض الفارق من خلال تدوير المياه وإعادة استخدامها.
وقال إنه من المقرر عقد اجتماع وزاري يوم الأربعاء المقبل بالسودان للتباحث بشأن سد النهضة ومن المقرر استئناف المفاوضات فور تشكيل الحكومة الجديدة بإثيوبيا، مؤكدا أن مصر ليس لديها موقف ضد جهود التنمية في السودان وإثيوبيا بل إنها على العكس ترى أن التنمية التي تحدث في تلك الدول تصب في مصلحتها.
يشار إلى أن أثيوبيا بدأت منذ سبع سنوات في بناء سد النهضة وهو سد ضخم على النيل لتوليد الكهرباء، وتتخوف القاهرة من احتمال تأثير السد سلبا على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب) المصدر الرئيسي للمياه في مصر.
وفي مارس/آذار 2015 وقعت الدول الثلاث اتفاق مبادئ يلزمها بالتوصل إلى توافق من خلال التعاون فيما يتعلق بالسد.