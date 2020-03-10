وزير الري المصري: آبي أحمد لم يحترم قسمه أمام السيسي (فيديو)
وقال الوزير المصري في تصريحات على فضائية "إم بي سي مصر"، أمس، إن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لم يوفي بقسمه أمام الكاميرات وأمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة بعدم المساس بالأمن المائي لمصر، وإنه يخشى توقيع اتفاق يلزمه بما يقول.
وتساءل الوزير "أين هذا الكلام على الورق؟"، معربًا عن تعجبه من تراجع إثيوبيا عن وعودها وتصريحاتها بعدم الإضرار بحصة مصر في مياه نهر النيل.
وأضاف "كنت أعمل في البنك الأهلي في 2006، وفكرت آنذاك الذهاب للاستثمار في إثيوبيا ومساعدتهم في الزراعة وإقامة مشروعات هناك، لكنهم لم يتعاونوا".
وانقسمت تفاعلات الناشطين على المنصات المصرية، وانتقد جزء من المغردين تلك التصريحات واعتبروها لا ترقى لحجم الأزمة التي توجد فيها الدبلوماسية المصرية إزاء موضوع سد النهضة.
وقال آخرون إن التصريحات هي بمثابة تمهيد للقبول بالأمر الواقع بعد تقدم أشغال بناء السد.
والأربعاء الماضي، تبنت الجامعة العربية قرارا "يرفض أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر، ويرفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها إثيوبيا"، وسط تحفظ سوداني، ورفض إثيوبي.
وهو ما دعا القاهرة لاتهام إثيوبيا بالسعي إلى "الهيمنة" على نهر النيل، و"العناد" في المفاوضات، وسط دعوة سودانية الأحد للطرفين للعودة لطاولة المفاوضات للوصول لاتفاق يرضي الجميع.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.
بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
كلام يحرق دم أي مصري— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) March 9, 2020
عنده دم أو وطنية تجاه البلد
وزير الري يقول أن إتفاق واشنطن مع أثيوبيا كان يحقق الحد الأدني من مصلحة مصر
طيب ليه ياسيسي وافقت علي الحد الأدني؟
وكمان أثيوبيا مش موافقة علي الحد الأدني
إيه المهانة والذل والخيانة والتفريط في مقدرات مصر دي؟https://t.co/uSCzlH5vKL
قول اثيوبيا ان مياه النيل الازرق مياههم قول جاهل و كاذب لان مصدر هذه المياه هو المحيط وما هم الا محطه في مسار المياه الطبيعي والتعدي عليه سرقة مياه لا تخصهم وحدهم— Mamdouh Hamza (@Mamdouh_Hamza) March 10, 2020
غريبة جدا— Dr_Albara' (@Dr__Albara) March 10, 2020
مع ان الراجل حلف لل #سيسي#اثيوبيا#سد_النهضة https://t.co/sBahpbk55b
كلام وزير الرى النهارده مهين وكان شكله يكسف لما نوصل للمستوى ده من المهانه وبقينا بنتعامل على ان السد امر واقع وقاعدين نهرتل فى التداعيات..— AhMd (@ahmdgawad) March 9, 2020
وربنا يلطف بينا https://t.co/I1JFcx2lBu
بطالب باقالة وزير الري .. تصريحاته تنم عن غباء وجهل عميق وعدم دراية بحجم القضية وطبيعة الموقف وفي رعونة في الموقف المصري واستهانة واستهتار الى ابعد حد .. ده هو وقت تحول الموقف المصري .. دلوقتي حالا هو وقت تغيير وتطور الموقف المصري .. ده وقت تصعيد الموقف المصري— salma (@salma3assem) March 10, 2020
عمرو أديب بيسأل وزير الرى— AmalGabr (@AmalGabr11) March 9, 2020
بعد إصرار إثيوبيا على ملء السد ووضوح نواياهم فى عدم إتمام المفاوضات وتعمدهم إضاعة الوقت..ماذا بعد؟؟
طبعا السؤال واضح ويكاد يكون الإجابة عليه على لسان كل مصرى
رد الوزير...قللنا زراعة الرز 😂😂😂
وزير الري:— #جبهه-مصر M.M.Masoud 3 (@mostafa_mosoud) March 10, 2020
السدود ليست لتوليد الكهرباء فقط..لكن لو عايز اغرقك هغرقك ..
هل عرفتم الآن لماذا يبنى سد النهضة.ولماذا لم يعلنوا عن عوامل الأمان ولماذا كان لقاء نتنياهو يحاكم السودان أعقبه الموقف السوداني المريب.
السد أنشأ ليهدم.
فعلا من المشاكل تصنع الفرص.
مصر قادرة#جبهة_مصر