سد النهضة
السبت 9 يونيو 2018 12:30

وزير الري الإثيوبي يبحث في القاهرة ملف سد النهضة

عمليات تشييد سد النهضة الإثيوبي
عمليات تشييد سد النهضة الإثيوبي
غيتي-أرشيف
يبحث وزير الري والكهرباء الإثيوبي سلشى بيكيلى الذي وصل القاهرة اليوم السبت في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، ملف سد النهضة والتعاون في مجالات المياه والطاقة.

* الوزير الإثيوبي سيلتقي خلال زيارته عددا من المسؤولين في وزارة الموارد المائية والري لاستعراض ملف سد النهضة الإثيوبي استعدادا لعقد الاجتماع التساعي الثالث لوزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات في مصر والسودان وإثيوبيا.

* الاجتماع مقرر عقده في 18 يونيو /حزيران الحالي لاستكمال ما تم في الاجتماع التساعي السابق، والذي عقد في إثيوبيا منتصف مايو/أيار الماضي حيث يسبقه اجتماع اللجنة الفنية الخاصة بالسد.

* ممثلو مصر والسودان وإثيوبيا، وقعوا في الاجتماع السابق وثيقة مخرجات تم الاتفاق فيها على توجيه ملاحظات الدول إلى المكتب الاستشاري بشأن التقرير الاستهلالي، وعقد القمة الثلاثية كل 6أشهر، وإنشاء صندوق الاستثمار المشترك، وتشكيل مجموعة علمية مستقلة لتحقق التقارب حول السد".

* دول مصر وإثيوبيا والسودان تجري مفاوضات حول سد النهضة، غير أنها تعثرت مرارًا جراء خلافات حول سعة تخزينه وعدد سنوات عملية ملئه بالمياه.

* مصر تخشى من تأثر حصتها من المياه جراء ملء بحيرة سد النهضة من مياه نهر النيل، بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها منافع عديدة، خاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي العبور والمصب السودان ومصر.   

المصدر
الألمانية
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سد النهضة الإثيوبي

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