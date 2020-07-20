أذربيجان
الاثنين 20 يوليو 2020 21:14

وزير الدفاع التركي: أنقرة وجيشها سيواصلان دعم أذربيجان ضد أرمينيا

وزير الدفاع التركي خلوصي آكار(يمين) وقائد جيش جمهورية ناخجوان ذاتية الحكم كرم مصطفايف(وسط) ونائب وزير الدفاع الأذري رامز طاهروف(يسار))
وزير الدفاع التركي خلوصي آكار(يمين) وقائد جيش جمهورية ناخجوان ذاتية الحكم كرم مصطفايف(وسط) ونائب وزير الدفاع الأذري رامز طاهروف(يسار))
الأناضول
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده ستواصل الوقوف بجانب أذربيجان ضد الاعتداءات التي تتعرض لها من قبل أرمينيا.

جاءت تصريحات أكار خلال لقاء، الإثنين، مع نائب وزير الدفاع الأذري رامز طاهروف، وقائد جيش جمهورية ناخجوان ذاتية الحكم كرم مصطفايف، في العاصمة التركية أنقرة.

وشارك في اللقاء رئيس هيئة الأركان التركية يشار غولر، ونائب وزير الدفاع محسن درة.

وقال وزير الدفاع التركي: "كما كنا في السابق نقف مع إخواننا الأذريين في التصدي لكافة أنواع الاعتداءات، سنواصل ذلك مستقبلا".

وأشار إلى أن تركيا وقواتها المسلحة ستقوم بما ينبغي القيام به، كما كان حالها على الدوام.

وفي 12 يوليو/تموز الجاري، تصاعد التوتر مجددا، بين أذربيجان وأرمينيا، عقب إعلان وزارة الدفاع الأذرية، تسجيل اعتداء للجيش الأرميني بالمدفعية، استهدف قواتها في منطقة "توفوز" الحدودية.

وأكدت وزارة دفاع أذربيجان أنها ردت بالمثل على النيران الأرمينية، وأوقعت خسائر في صفوفها وأجبرتها على التراجع.

وتسيطر أرمينيا منذ عام 1992 على نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذرية التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

اقرأ أيضا

Thumbnail
انتخابات الرئاسة الأمريكية: بايدن يستشهد بحديث للنبي محمد في حملته الانتخابية (فيديو)
Thumbnail
قارب صغير ينجو من قفزة سمكة قرش في أستراليا (فيديو)
Thumbnail
السعودية تعلن غرة ذي الحجة: تعرف على موعد عيد الأضحى
Thumbnail
الصراع في ليبيا: البرلمان المصري يوافق على إرسال قوات عسكرية للخارج
Thumbnail
الفوضى تعصف ببرلمان تونس والرئيس يهدد باللجوء الى الدستور

الأكثر قراءة

  1. انتخابات الرئاسة الأمريكية: بايدن يستشهد بحديث للنبي محمد في حملته الانتخابية (فيديو)
  2. قارب صغير ينجو من قفزة سمكة قرش في أستراليا (فيديو)
  3. السعودية تعلن غرة ذي الحجة: تعرف على موعد عيد الأضحى
  4. الصراع في ليبيا: البرلمان المصري يوافق على إرسال قوات عسكرية للخارج
  5. الفوضى تعصف ببرلمان تونس والرئيس يهدد باللجوء الى الدستور