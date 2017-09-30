استفتاء كردستان العراق
السبت 30 سبتمبر 2017 20:51

وزير الدفاع البريطاني يدعو برزاني لفتح حوار مع بغداد

عراقيات بعد مشاركتهن في الاستفتاء
عراقيات بعد مشاركتهن في الاستفتاء
رويترز
دعت بريطانيا رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني إلى الشروع في حوار مع الحكومة الاتحادية ببغداد، بعد تصاعد التوتر بين الجانبين إثر إجراء استفتاء بشأن استقلال الإقليم.

وقال بيان صادر عن رئاسة الإقليم إن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون دعا بارزاني في رسالة وجهها له "على البدء في مفاوضات جدية مع بغداد ومع جيرانكم والسعي للتوصل لحل مقبول للجانبين بطريقة هادئة".

كما حث فالون في رسالته بارازاني على "مواصلة التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية في الحرب ضد تنظيم الدولة".

وأجرى الإقليم استفتاءً بشأن الاستقلال والانفصال عن العراق، وهي الخطوة التي رفضتها الحكومة المركزية في بغداد وقوى إقليمية ودولية. وقالت الحكومة العراقية إن الاستفتاء مخالف لدستور البلاد.

وفرضت الحكومة العراقية حظرا على الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم بعد ان رفض الأخير تسليم مطاري أربيل والسليمانية إلى السلطات الاتحادية.

المصدر
رويترز
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وزير الدفاع البريطاني
مايكل فالون
مسعود برزاني

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