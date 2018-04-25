فلسطين المحتلة
الأربعاء 25 أبريل 2018 14:10

وزير الدفاع الإسرائيلي يطالب بتجنيد محمد صلاح في جيش الاحتلال

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان
غيتي
في تصريح مستفز قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إنه سيطلب من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بتجنيد اللاعب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في جيش الاحتلال.

وقال ليبرمان، المعروف بتصريحاته المتطرفة، في تغريدة على حسابه على تويتر (الثلاثاء): "سأتصل الآن برئيس الأركان وأبلغه بوضع اسم محمد صلاح في الخدمة الدائمة (بالجيش)".

وجاءت تغريدة ليبرمان بعد مباراة رائعة لصلاح أحرز خلالها هدفين في مواجهة ليفربول مع نادي روما الإيطالي، في نصف نهائي دوري أبطال أوربا، والتي انتهت بفوز ليفربول 5-2.

وأثارت تغريدة ليبرمان انتقادا حادا من النائب العربي بالكنيست أحمد الطيبي الذي رد بمطالبة ليبرمان بأن يقول لمحمد صلاح عن خططه لمنح أحد القناصة الإسرائيليين وسام شرف بعدما قنص شابا فلسطينيا، وعن تهديداته السابقة بشأن سد أسوان.

وكان ليبرمان قد هدد سابقا بقصف السد العالي.

المصدر
الجزيرة مباشر
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وزير الدفاع الإسرائيلي
أفيغدور ليبرمان
محمد صلاح
ليفربول
أحمد الطيبي

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